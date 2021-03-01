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Бодро въехал на газон, а потом застрял. За чей счет теперь будет восстановление?

01.03.2021 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сложная ситуация: спереди подперли автомобили, а сзади — зеленая зона, куда по Правилам дорожного движения въезжать запрещено. Да и одно дело въехать. Куда сложнее в такую погоду с зеленой зоны выехать. А выехать так, чтобы и следов не осталось, — это почти невозможно.

О ситуации, которая произошла на улице Голубева, между домами №3 и №3а, рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

— Водитель серебристого Nissan решил бодро выехать с парковки задом на «зеленку», а потом застрял. Так бывает, когда веруешь, что передний привод способен на многое, — отметил очевидец.

Бодро въехал на газон, а потом застрял. За чей счет теперь будет восстановление?

Судя по фото, водитель Nissan не то чтобы горел желанием ехать по зеленой зоне. Но другой путь был отрезан припаркованным автомобилем. Правильнее было дождаться хозяина транспортного средства и попросить отъехать, или же поискать номер телефона под стеклом, или даже позвонить в ГАИ. Но как есть — так есть, водитель Nissan выбрал трудный и по делу критикуемый вариант.

— В ход пошли кирпичи и лопата. Но машина никак не выезжает. И все это сопровождается тотальным уничтожением зеленой зоны в виде подкопов по периметру машины, — высказывает обоснованные претензии наш читатель. — У меня вопрос к водителю: откуда у него возникла такая идея? И еще: какая предусмотрена ответственность за такое наплевательское отношение к благоустроенным насаждениям?

Бодро въехал на газон, а потом застрял. За чей счет теперь будет восстановление?

На первый вопрос может ответить только сам водитель. Мы со своей стороны готовы выслушать его мнение о случившемся. Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

А вот с ответом на второй вопрос помочь нетрудно. За уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин. Почувствуйте разницу.

Другое дело, что мы не вспомнили случаев, когда водителей бы привлекли по этой статье. Обычно подобные действия трактуются с точки зрения п. 143.15 ПДД — «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями». Ответственность в этом случае наступает по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях, а это предупреждение или небольшой штраф — всего 1—2 базовые величины (29 или 58 рублей).

Наш читатель прислал фото с последствиями визита Nissan на зеленую зону.

— Собственно, все раскопано, кирпич и доску не убрали даже. В общем, все «завандалили», зато вытянули авто на асфальт, — подытожил собеседник.

Бодро въехал на газон, а потом застрял. За чей счет теперь будет восстановление?

Знакомы с ситуацией? 

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Сложная ситуация: спереди подперли автомобили, а сзади — зеленая зона, куда по Правилам дорожного движения въезжать запрещено. Да и одно дело въехать. Куда сложнее...
 
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