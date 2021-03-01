Бодро въехал на газон, а потом застрял. За чей счет теперь будет восстановление?

Источник материала: Onliner

Сложная ситуация: спереди подперли автомобили, а сзади — зеленая зона, куда по Правилам дорожного движения въезжать запрещено. Да и одно дело въехать. Куда сложнее в такую погоду с зеленой зоны выехать. А выехать так, чтобы и следов не осталось, — это почти невозможно.

О ситуации, которая произошла на улице Голубева, между домами №3 и №3а, рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

— Водитель серебристого Nissan решил бодро выехать с парковки задом на «зеленку», а потом застрял. Так бывает, когда веруешь, что передний привод способен на многое, — отметил очевидец.





Судя по фото, водитель Nissan не то чтобы горел желанием ехать по зеленой зоне. Но другой путь был отрезан припаркованным автомобилем. Правильнее было дождаться хозяина транспортного средства и попросить отъехать, или же поискать номер телефона под стеклом, или даже позвонить в ГАИ. Но как есть — так есть, водитель Nissan выбрал трудный и по делу критикуемый вариант.

— В ход пошли кирпичи и лопата. Но машина никак не выезжает. И все это сопровождается тотальным уничтожением зеленой зоны в виде подкопов по периметру машины, — высказывает обоснованные претензии наш читатель. — У меня вопрос к водителю: откуда у него возникла такая идея? И еще: какая предусмотрена ответственность за такое наплевательское отношение к благоустроенным насаждениям?





На первый вопрос может ответить только сам водитель. Мы со своей стороны готовы выслушать его мнение о случившемся. Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

А вот с ответом на второй вопрос помочь нетрудно. За уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влекут наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин. Почувствуйте разницу.

Другое дело, что мы не вспомнили случаев, когда водителей бы привлекли по этой статье. Обычно подобные действия трактуются с точки зрения п. 143.15 ПДД — «Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями». Ответственность в этом случае наступает по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях, а это предупреждение или небольшой штраф — всего 1—2 базовые величины (29 или 58 рублей).

Наш читатель прислал фото с последствиями визита Nissan на зеленую зону.

— Собственно, все раскопано, кирпич и доску не убрали даже. В общем, все «завандалили», зато вытянули авто на асфальт, — подытожил собеседник.





Знакомы с ситуацией?

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