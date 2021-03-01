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BRUTTO перезалила песню Olympia - на обложке теперь спортсмены из SOS BY
Источник материала: Партизан
На Youtube-канале группы BRUTTO перезалили клип на песню Olympia.
На обложку на этот раз поставили спортсменов из SOS BY. Там, среди прочих, есть: Степан Попов, Елена Левченко, Иван Ганин, Александра Герасименя, Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Дмитрий Шершань, Александр Ваховяк и Эльвира Герман.
Напомним, спортсмены из SOS BY требуют от властей прекратить насилие по отношению к мирным гражданам и провести новые и честные выборы.
Первоначально клип на песню Olympia вышел в 2015-м году.
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На Youtube-канале группы BRUTTO перезалили клип на песню Olympia.
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