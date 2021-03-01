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"Пресечь эту гадину": за "зарплаты в конвертах" власти хотят наказывать и тех, кому их платят

01.03.2021 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за ПОЛУЧЕНИЕ зарплат в конвертах.

Об этом она заявил во время общения с главой Комитета госконтроля Василием Герасимовым.

"По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - пожаловался Лукашенко.

И предложил ввести ответственность и для тех, кто берет в конвертах эти деньги.

"Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах. - Прим. БЕЛТА) меньше будет", - потребовал Лукашенко.

И продолжил: "Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем.... Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие", - сказал он.
 
 
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Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за ПОЛУЧЕНИЕ зарплат в конвертах.
 
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