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Американский музыкант сравнил обложку своего трека с оформлением нового альбома Земфиры. Похожи?
Источник материала: Tut.by
Американский музыкант Leo Luganskiy
Для сравнения артист
В комментариях под постом Лео пишут: «Даже непонятно, как к этому отнестись: высшая форма признания или же банальный плагиат?».
Исполнительница пока не давала комментариев насчет сходства двух обложек.
Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила клип на песню
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Американский музыкант Leo Luganskiy сравнил обложки своего сингла Brdrlne и оформлением нового альбома Земфиры «бордерлайн», который вышел три дня назад. Сравните и вы.
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