Американский музыкант сравнил обложку своего трека с оформлением нового альбома Земфиры. Похожи?

Источник материала: Tut.by

Американский музыкант Leo Luganskiy сравнил обложки своего сингла Brdrlne и оформлением нового альбома Земфиры «бордерлайн», который вышел три дня назад. Сравните и вы.



Слева — обложка сингла Лео, справа — обложка альбома Земфиры. Скриншот «Яндекс.Музыки»

Для сравнения артист опубликовал у себя в соцсетях две обложки: в обоих случая это белые надписи, зачеркнутые посередине, на черном фоне. Названия работ музыкантов также практически совпадают: у Лео — Brdrlne, у Земфиры — «бордерлайн» (в переводе с английского — «граница», «пограничная линия» или даже «пограничное состояние). Что любопытно, сингл музыканта Brdrline вышел еще в 2019 году. В то время как новый релиз Земфиры — первый за восемь лет — появился в сети 26 февраля.

В комментариях под постом Лео пишут: «Даже непонятно, как к этому отнестись: высшая форма признания или же банальный плагиат?».

Исполнительница пока не давала комментариев насчет сходства двух обложек.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» , которая стала саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер» . Картина по-прежнему идет в минском прокате.