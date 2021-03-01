Новым планшетам Apple предрекли огромную мощность

Источник материала: Tut.by

Аналитик Марк Гурман из Bloomberg заявил, что новые iPad Pro от Apple не будут уступать по мощности лэптопам компании с новым фирменным процессором М1. Об этом сообщает PhoneArena .



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По словам Гурмана, новые iPad Pro не будут внешне сильно отличаться от нынешних моделей. Зато их оснастят процессором Apple A14X (5-нм техпроцесс), который якобы не уступает по производительности фирменному М1 для ноутбуков компании.

Напомним, что лэптопы на М1 от самой Apple, представленные в конце осени прошлого года, стали в разы мощнее в сравнении с аналогичными вариантами на Intel и при этом куда энергоэффективнее. То есть грядущие планшеты могут оказаться мощнее большинства продающихся сейчас ноутбуков.

Гурман также утверждает, что в «свежие» iPad Pro встроят экраны типа mini-LED — это позволит сделать панели более яркими и контрастными. А еще некоторые версии планшетов могут оснастить модемами для работы в 5G-сетях.

Презентация новинок компании якобы состоится уже в марте, вместе с наушниками AirPods (3-го поколения).