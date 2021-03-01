Лукашенко высказался о завышенных ценах на лекарства

Источник материала: ОНТ

Нельзя позволять наживаться на здоровье белорусов. Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова, пишет БЕЛТА.

Глава государства напомнил о принятом решении правительства по пресечению необоснованного роста цен. Например, было замечено, что после повышения НДС до 10% стали дорожать лекарства в аптеках. Председатель КГК в свою очередь заметил, что некоторые компании подняли цены на данный товар на 30%.

Александр Лукашенко отметил, что вопрос с лекарствами нужно ставить на особый контроль.

Фото БЕЛТА

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