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Лукашенко высказался о завышенных ценах на лекарства
Источник материала: ОНТ
Нельзя позволять наживаться на здоровье белорусов. Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова,
Глава государства напомнил о принятом решении правительства по пресечению необоснованного роста цен. Например, было замечено, что после повышения НДС до 10% стали дорожать лекарства в аптеках. Председатель КГК в свою очередь заметил, что некоторые компании подняли цены на данный товар на 30%.
Александр Лукашенко отметил, что вопрос с лекарствами нужно ставить на особый контроль.
Фото БЕЛТА
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Нельзя позволять наживаться на здоровье белорусов. Об этом заявил Александр Лукашенко в понедельник, принимая с докладом председателя Комитета государственного...
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