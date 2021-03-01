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В Ираке семеро военных погибли при взрыве заминированного авто
Источник материала: ОНТ
В Ираке семеро военных погибли при взрыве заминированного автомобиля. Еще 11 человек ранены.
Начиненный взрывчаткой пикап обнаружили недалеко от места, где проходила встреча ополченцев местных племен с иракскими военнослужащими. При осмотре машины раздался мощный взрыв. Автомобиль принадлежал террористической группировке «Исламское государство», которая оккупировала часть иракской территории.
ФОТО: news.bigmir.net
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В Ираке семеро военных погибли при взрыве заминированного автомобиля. Еще 11 человек ранены. Начиненный взрывчаткой пикап обнаружили недалеко от места, где...
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