В Ираке семеро военных погибли при взрыве заминированного авто

Источник материала: ОНТ

В Ираке семеро военных погибли при взрыве заминированного автомобиля. Еще 11 человек ранены.

Начиненный взрывчаткой пикап обнаружили недалеко от места, где проходила встреча ополченцев местных племен с иракскими военнослужащими. При осмотре машины раздался мощный взрыв. Автомобиль принадлежал террористической группировке «Исламское государство», которая оккупировала часть иракской территории.

ФОТО: news.bigmir.net

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