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СК: завершено расследование по делу о нападении с «коктейлями Молотова» на квартиру в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
По делу об умышленном поджоге квартиры в Минске было задержано пять человек, им предъявлено обвинение. Об этом
Завершено расследование
40-летний мужчина, который в этот момент находился в квартире, позвонил в МЧС и стал самостоятельно тушить пожар.
В итоге огнем оказались повреждены балкон квартиры и входная дверь.
Правоохранители по подозрению в совершении данного преступления задержали пятерых жителей столицы. Их заключили под стражу.
Фото: СК
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По делу об умышленном поджоге квартиры в Минске было задержано пять человек, им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. Завершено...
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