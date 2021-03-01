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СК: завершено расследование по делу о нападении с «коктейлями Молотова» на квартиру в Минске

01.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: завершено расследование по делу о нападении с «коктейлями Молотова» на квартиру в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

По делу об умышленном поджоге квартиры в Минске было задержано пять человек, им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Завершено расследование инцидента, произошедшего ночью 4 ноября прошлого года. Двое неизвестных в подъезде дома по улице Берута в Минске подожгли входную дверь одной из квартир. Вместе с этим еще несколько человек забросили бутылки с зажигательной смесью на балкон данной квартиры. После этого злоумышленники скрылись.

40-летний мужчина, который в этот момент находился в квартире, позвонил в МЧС и стал самостоятельно тушить пожар.

В итоге огнем оказались повреждены балкон квартиры и входная дверь.

Правоохранители по подозрению в совершении данного преступления задержали пятерых жителей столицы. Их заключили под стражу.

Фото: СК

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Теги: Минск
 
 
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По делу об умышленном поджоге квартиры в Минске было задержано пять человек, им предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете. Завершено...
 
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