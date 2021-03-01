Новые протесты в Мьянме: погибли 18 человек

Источник материала: ОНТ

18 человек погибли во время новых протестов в Мьянме. Это воскресенье стало самым кровавым днём после военного переворота в стране.

Ровно месяц с 1 февраля на улицы массово выходят те, кто выступает против захвата власти военными. В эти выходные демонстрации в разных городах были особенно массовыми. Сначала полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем раздались выстрелы. В разных регионах – от одного до трёх погибших. Сотрудники медицинских служб заявили: жертвы протестов убиты боевыми патронами. Больше 20 человек пострадали от резиновых пуль. В некоторых городах силы правопорядка стреляли и применяли слезоточивый газ без предупреждения. Кроме того, поступает информация о массовых жёстких задержаниях. По некоторым данным, под стражу взяты около 500 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram