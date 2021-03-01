Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. Об этом он заявил в понедельник, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, пишет БЕЛТА.

Глава государства сообщил, что в связи с этим нужно ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах заработную плату.

Фото: БЕЛТА

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