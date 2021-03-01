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Студентов и преподавателей БГУ обучат основам предпринимательства
Источник материала: ОНТ
Новые навыки получат студенты и преподаватели Белгосуниверситета. Основам предпринимательства обучат авторов бизнес-идей.
Их наличие – обязательное условие для слушателей образовательной программы. Участникам расскажут о тестировании, самопрезентации, определении целевой аудитории и коммерциализации проекта. Ключевым событием станет хакатон. Новаторы за 48 часов разработают цифровые решения заданий. После защиты проекта авторы получат сертификаты об окончании обучения. Лучшим помогут в реализации идеи.
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Новые навыки получат студенты и преподаватели Белгосуниверситета. Основам предпринимательства обучат авторов бизнес-идей. Их наличие – обязательное условие...
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