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Студентов и преподавателей БГУ обучат основам предпринимательства

01.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студентов и преподавателей БГУ обучат основам предпринимательства

Новые навыки получат студенты и преподаватели Белгосуниверситета. Основам предпринимательства обучат авторов бизнес-идей. 

Их наличие – обязательное условие для слушателей образовательной программы. Участникам расскажут о тестировании, самопрезентации, определении целевой аудитории и коммерциализации проекта. Ключевым событием станет хакатон. Новаторы за 48 часов разработают цифровые решения заданий. После защиты проекта авторы получат сертификаты об окончании обучения. Лучшим помогут в реализации идеи. 

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Новые навыки получат студенты и преподаватели Белгосуниверситета. Основам предпринимательства обучат авторов бизнес-идей.  Их наличие – обязательное условие...
 
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