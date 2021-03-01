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Политический кризис в Армении: Пашинян анонсировал новый митинг

01.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политический кризис в Армении: Пашинян анонсировал новый митинг

Уже несколько дней не утихают протесты в Армении. На улицах Еревана сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна, там же баррикады и палатки.   

Обостряется противостояние премьер-министра и военных, которые недовольны подписанием документа о Нагорном Карабахе. Никол Пашинян попытался уволить руководителя Генштаба. Однако президент Армении Армен Саркисян документ не подписал. Премьер призывает выходить на улицы своих сторонников. Туда же выходят и его противники. Новый митинг Пашинян анонсировал на сегодня. На фоне кризиса в Армении активизировались радикалы: одно из движений проводит факельные шествия в центре Еревана.

 

 

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Уже несколько дней не утихают протесты в Армении. На улицах Еревана сторонники и противники премьер-министра Никола Пашиняна, там же баррикады и палатки.   ...
 
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