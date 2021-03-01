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Доминиканская Республика построит забор на границе с Гаити
Источник материала: ОНТ
Власти Доминиканской Республики заявили, что собираются начать строительство забора на границе с Гаити, его длина составит примерно 380 километров. Об этом
По словам Луиса Абинадера, создание этого барьера необходимо, чтобы эффективно бороться с незаконной иммиграцией, наркоторговлей и потоком угнанных автомобилей между странами. Планируется начать возведение забора уже в конце этого года. Абинадер отметил, что таким образом в течение двух лет планируется решить указанные проблемы.
Гаити - одна из беднейших стран Западного полушария. Стоит отметить, что отношения между Доминиканской Республикой и Гаити всегда были непростыми.
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Власти Доминиканской Республики заявили, что собираются начать строительство забора на границе с Гаити, его длина составит примерно 380 километров. Об...
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