Доминиканская Республика построит забор на границе с Гаити

Источник материала: ОНТ

Власти Доминиканской Республики заявили, что собираются начать строительство забора на границе с Гаити, его длина составит примерно 380 километров. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление президента Доминиканской Республики.

По словам Луиса Абинадера, создание этого барьера необходимо, чтобы эффективно бороться с незаконной иммиграцией, наркоторговлей и потоком угнанных автомобилей между странами. Планируется начать возведение забора уже в конце этого года. Абинадер отметил, что таким образом в течение двух лет планируется решить указанные проблемы.

Гаити - одна из беднейших стран Западного полушария. Стоит отметить, что отношения между Доминиканской Республикой и Гаити всегда были непростыми.

Фото Getty Images

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