В МВД подводят итоги 2020 года

Источник материала: ОНТ

В преддверии дня милиции в ведомстве подводят итоги работы. Это ежегодная практика, и 2020-й для многих сотрудников МВД был определяющим.

Тот, кто сегодня служит стране, прошел проверку очень сложными условиями. Свой профессиональный праздник милиционеры будут отмечать 4 марта. Именно в этот день 103 года назад в Минске начала работу народная милиция. В наши дни благодаря людям в погонах на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность людей.

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