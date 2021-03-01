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В МВД подводят итоги 2020 года

01.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В МВД подводят итоги 2020 года

В преддверии дня милиции в ведомстве подводят итоги работы. Это ежегодная практика, и 2020-й для многих сотрудников МВД был определяющим.

Тот, кто сегодня служит стране, прошел проверку очень сложными условиями. Свой профессиональный праздник милиционеры будут отмечать 4 марта. Именно в этот день 103 года назад в Минске начала работу народная милиция. В наши дни благодаря людям в погонах на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность людей. 

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Теги: Минск
 
 
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В преддверии дня милиции в ведомстве подводят итоги работы. Это ежегодная практика, и 2020-й для многих сотрудников МВД был определяющим. Тот, кто сегодня служит...
 
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