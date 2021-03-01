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Держит в напряжении: появился тизер шоу с Меган Маркл и принцем Гарри
01.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В сети появился трейлер интервью Меган Маркл и принца Гарри: напряженная атмосфера видеоанонса взволновала поклонников.
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И пока поклонники закупаются попкорном, в сети опубликовали тизер предстоящего шоу с Меган Маркл и принцем Гарри: анонс откровенного часового интервью появился на YouTube-канале CBS.
Создатели ролика постарались на славу и сделали все, чтобы создать эффект напряженности: отрывки из моментов шоу, мимика героев и начальная фраза ведущей впечатлили фанатов.
"Хочу прояснить сразу - у нас нет запретных тем", - говорит Опра в видео, снятом в особняке герцогов в Санта-Барбаре.
"В последний раз я так ждала выхода нового сезона "Игры престолов"; "Боже, скорее бы вышло интервью"; "Так таинственно и напряженно"; "Ролик держит до конца", - отметили фанаты.
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Поклонники королевства и мятежных герцогов затаились в ожидании грядущего появление пары на американском телевидении.
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