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Держит в напряжении: появился тизер шоу с Меган Маркл и принцем Гарри

01.03.2021 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети появился трейлер интервью Меган Маркл и принца Гарри: напряженная атмосфера видеоанонса взволновала поклонников.

После объявления второй беременности Маркл в зарубежных СМИ появилась новость о том, что герцоги Сассекские готовят "скандальную бомбу" для королевы - откровенное интервью на шоу Опры Уинфри. Согласно данным таблоидов, зрителей ждет все самое интересное: откровения из жизни во дворце, отречения от престола и переезда в США. Шоу выйдет в эфир седьмого марта.

И пока поклонники закупаются попкорном, в сети опубликовали тизер предстоящего шоу с Меган Маркл и принцем Гарри: анонс откровенного часового интервью появился на YouTube-канале CBS.

Создатели ролика постарались на славу и сделали все, чтобы создать эффект напряженности: отрывки из моментов шоу, мимика героев и начальная фраза ведущей впечатлили фанатов.

"Хочу прояснить сразу - у нас нет запретных тем", - говорит Опра в видео, снятом в особняке герцогов в Санта-Барбаре.

"В последний раз я так ждала выхода нового сезона "Игры престолов"; "Боже, скорее бы вышло интервью"; "Так таинственно и напряженно"; "Ролик держит до конца", - отметили фанаты.

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Теги: Новости
 
 
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Поклонники королевства и мятежных герцогов затаились в ожидании грядущего появление пары на американском телевидении.
 
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