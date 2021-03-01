Источник материала: Хартия'97

Медики определили ежедневную норму овощей и фруктов для здоровья сердца и сосудов 1.03.2021, 13:19

В исследовании американских специалистов приняли участие более двух миллионов человек.

Американские диетологи разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По мнению ученых, для обеспечения продолжительной и здоровой жизни ежедневно нужно съедать две порции фруктов и три порции овощей. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation (перевод — ria.ru ).

Авторы проанализировали данные двух когортных исследований 1984-2014 годов — Исследования здоровья медсестер (Nurses’ Health Study) и Исследования медицинских работников (Health Professionals Follow-up Study), в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Оба набора данных включают подробную информацию о питании участников, которую собирали каждые два-четыре года в течение 30 лет.

Кроме того, ученые включили в обзор данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Анализ всех исследований, в которых суммарно приняли участие более двух миллионов человек, выявил, что более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти. Тем не менее, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день только примерно каждый десятый взрослый человек ест достаточно фруктов и овощей.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, а увеличение этой дозы не демонстрировало дополнительной пользы. При этом наибольшее долголетие авторы зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день".

"Эта комбинация, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и относительно достижима для населения, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова руководителя исследования доктора медицинских наук Дон Вана (Dong Wang), эпидемиолога и диетолога из Гарвардской медицинской школы. — Это примерно совпадает с текущими диетическими рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, хотя потребители получают из разных источников противоречивые сообщения о том, что определяет оптимальное ежедневное потребление фруктов и овощей".

По сравнению с теми, кто потреблял две порции фруктов и овощей в день, участники, которые потребляли пять порций, имели на 13 процентов меньший риск смерти от всех причин и на 12 процентов ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт; а также снижение на 10 процентов риска смерти от рака и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

В то же время, ученые отмечают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний. А наибольшим преимуществом обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

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