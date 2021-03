Источник материала: Хартия'97

Продолжаем деанон Андрей Санников

1.03.2021, 13:17

Андрей Санников

Можно двигаться дальше.

Классно, что столько людей откликнулось, и в комментах, и в личке, на «почетных консулов» . Здорово, что сразу пошли конкретные предложения и действия.

Можно двигаться дальше.

Сначала несколько уточнений.

Еще раз подчеркну, что почетные консулы – это, как правило, не граждане Беларуси, а граждане своих государств со всеми вытекающими последствиями. То есть в демократических странах их работа на диктатора просто-напросто противозаконна. Они, по сути дела, работают на режим преступников, террористов и убийц.

Вообще, к институту почетных консулов отношение неоднозначное. Настороженность вызывает то, что в этой должности изначально заложен конфликт интересов. Представлять страну, хоть и с весьма ограниченными полномочиями, поручается гражданам другой страны. Вот почему два крупных политических антагониста – США и Китай – не используют институт почетных консулов в других странах.

Авторитарные и диктаторские режимы для должностей своих почетных консулов ищут людей с определенной репутацией: политически мутных или бизнес-махинаторов. Поэтому не стоит удивляться, что представители Лукашенко даже в демократических странах продолжают работать на этот преступный режим. Вот почему важно сделать деанон почетных консулов режима, предупредить их о том, что их деятельность противозаконна, особенно в государствах, однозначно не признающих Лукашенко, и призвать их уйти с этих должностей.

Если в демократических странах можно ожидать, что почетные консулы Лукашенко хотя бы задумаются о том, кого они представляют, то в недемократических государствах, при мафиозных и авторитарных режимах это нереально.

Зато эти люди интересны тем, что они в курсе многих грязных политических и бизнес сделок, владеют ценной информацией о преступлениях режима Лукашенко не только в Беларуси, но и за рубежом.

В приводимом ниже списке много интересных сведений, тянущих не на одно журналистское расследование.

Обращает, например, на себя внимание необычайно большое количество должностей в почетных консульствах в Ираке. В Сербии почетным консулом Лукашенко служит Драгомир Карич, из того самого клана с мутной репутацией, который хозяйничает в Беларуси как у себя дома, и который США подозревают в отмывании крупных сумм денег, включая деньги Милошевича.

У некоторых персонажей почему-то электронная почта значится в России. Некоторые известны своими связями если не с ФСБ, то со штатными сотрудниками «русского мира».

В общем, списки интересны.

АНГОЛА

Консульский округ – РЕСПУБЛИКА АНГОЛА

Адрес: Rua da Gaia B-3, Casa №28, Bairro Nelito Soares, Rangel-Luanda, Angola

Телефон: (+244) 923 220 470

E-mail: ventura.consulhonorario@gmail.com

belarusangola@gmail.com Почетный консул Жоао Карлос Азеведо Вентура

БОЛИВИЯ

Почетный консул Натали Бумюллер Торрес Nataly G. Bumüller Torres р.т. (+591) 75852008

Адрес: Av.Sánchez Bustamante Esq. 9 de Calacoto, Edificio Vitrubio I, Piso 5, Of.12, La Paz, Bolivia

Телефон: Факс: (+ 591) (2) 2796727

e-mail:nataly_bumuller@yahoo.com gogreenbolivia@gmail.com natalybumuller@consultoresjuridicos.com.bo

consuladobelarus.bo@gmail.com

БРАЗИЛИЯ

Консульский округ – – штат САН-ПАУЛУ

Адрес: Rua Conselheiro Ramalho, 247 Sobreicja – Bela Vista, CEP 01325-001, São Paulo, Brasil

Телефон: (+ 5511) 3392-1020

E-mail: grgold@terra.com.br

Почетный консул Гольдшлегер Григорий Grigori Goldchleger моб. (+ 5511) 98473-7459

Консульский округ – штат РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Адрес: Rua Álvaro Alvim, 24/704, Centro-Rio de Janeiro, Brasil, CEP 20031-010 Телефон: (+ 5521) 3420-0105 Факс: (8 10 5521) 3420-0105

E-mail: gframos@uol.com.br

Почетный консул Жильберто Корреа Феррейра Рамос Gilberto Corrêa Ferreira Ramos Моб. (+ 5521) 99962-4143

Консульский округ – штат САНТА-КАТАРИНА

Адрес: SAS, Quadra 05, Lote 05, Bloco F, CEP 70070-910, Brasília-DF, Brasil. Телефон: (+ 5561) 3322-0499 Факс: (+5561) 3322-0499

E-mail: milton.atanazio@gmail.com

Почетный консул Милтон Атаназио да Силва Milton Atanázio da Silva

ГАНА

Консульский округ – Республика Гана

Адрес: 25 Sobukwe Road, Ferrar Avenue, Adabraka, Accra, Republic оf Ghana Телефон: (+233) 21-25-1318 Факс: (+233) 21-22-4327

E-mail: fnbinvest@yahoo.co.uk

Почетный консул Кобина Аде-Кокер Kobina Ade-Coker р.т. (+233) 21-25-1318 моб. (8+233) 027-735-3001, (+ 233) 20-211-2203

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Консульский округ – ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес: Av. Bolivar № 553, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana Телефон: (+1 809) 686 80 14 Факс: (+1 809) 685 51 91

E-mail: consuladobelarus.rdom@gmail.com

Почетный консул Хуан Барсело Салас Juan Barceló Salas р.т. (+1 809) 686 80 14 моб. (+1 809) 501 79 01

ИНДИЯ

Консульский округ – Г.КОЛЬКАТА

Адрес: 37, Shakspeare Sarani, SB Towers, 3 rd Floor, Kolkata – 700017

Телефон: (+91 33) 228 95 400 Факс: (+91 33) 228 95 401

E-mail: srs@mirondagroup.com

Почетный консул Ситарам Шарма Sitaram Sharma

Тел. (+ 91 33) 228 95 400 моб. (+91) 98 3100 1950

Консульский округ – г.МУМБАЙ, штат ГОА

Адрес: 601 Marathon Icon Mathon Next Gen compound Lower Parel West, Mumbai-400013

Телефон: (+ 91 22) 666 62 020

E-mail: consulate@belarus-mumbai.in

Почетный консул Лалит Кумар Чекхани Dr. Lalit Chokhani р.т. (+ 91 22) 666 62 020 моб. (+ 91 98) 210 56 655

ИНДОНЕЗИЯ

Консульский округ – ВОСТОЧНАЯ ЯВА, ИНДОНЕЗИЯ

Адрес: Jalan Basuki Rachmad 149 Surabaya, East Java 60271

Телефон: (+62) 315451945 Факс: (+62) 315344356

E-mail: belarus@utomodeck.com

Почетный консул Дармаван Утомо Darmawan Utomo

ИРАК

Консульский округ – АВТОНОМИЯ ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН (ПРОВИНЦИЯ ЭРБИЛЬ РЕСПУБЛИКИ ИРАК)

Адрес: Iraq-Erbil-Kasnazan Road

Телефон: (+964)662 529 589

E-mail: belakurd@gmail.com

Почетный консул Хамад Фуад Маманд Хамад Hamad Fouad Mamand Hamad 12 р.т. (+964) 662 529 589 моб. (+964) 750 44 509 73

сотрудники

-Амандж Абдулкарим Amanj Abdulkarim р.т. (+964) 662 529 589-Абдулхалик Мизури Abdulkhaliq Mizuri р.т. (+ 964) 662 529 589

- Абдулла Шерко Abdullah Sherko р.т. (+964) 662 529 589

Консульский округ – г.БАГДАД, ВКЛЮЧАЯ ПРОВИНЦИЮ

Адрес: Hay Babel 925 district, 32 street, building 151 Baghdad, Iraq

Телефон: (+964) 7711462292

E-mail: majidabed1960@gmail.com

Почетный консул Аль-Каисси Маджид Джавад Абед Al-Qaysi Majid Jawad Abed р.т. (+964) 7711462292 моб. (+375 29) 7788007

сотрудники

- Аль-Саффар Эсмаа Хамид Шакир - секретарь Al-Saffar Asmaa Hamid Shakir- secretary р.т. (+ 964) 7722602999

- Аль-Бакри Акиль Риад Обаид - водитель Al-Bakri Aqeel Riyadh Obaid – driver р.т. (+964) 7711819548

- Джебур Радван Сабри Джебур - помощник консула Jebur Radhwan Sabri Jebur – consul assistant р.т. (+ 964) 7700621621

- Аль-Дури Иштар Джамаль - офис-менеджер Дауд Al-Doori Eshtar Jamal Dawood – office manager р.т. (+ 964) 7717942278

КАМБОДЖА

Консульский округ – КАМБОДЖА

Адрес: #788D, National Road 6A, Phum Ktor, Sangkat Prakleap, Khan Chroychangva, Phnom Penh, Cambodia 18

Телефон: (+855) 12809027 (8+ 855) 97 997 78 88

E-mail: sovann@mekongat.com huot_11@yahoo.com

Почетный консул Хуот Сованн Huot Sovann

КАМЕРУН

Консульский округ – Прибрежный, Центральный и Западный регионы Республики Камерун

Телефон: +237699866170

E-mail: igorkolesnikov@list.ru

Почетный консул Колесников Игорь Васильевич.

КЕНИЯ

Консульский округ – Республика Кения

Адрес: 49, Riverside Drive, P O Box 55358 00200-Nairobi, Kenya

Телефон: (+254) 728 900 059

E-mail: nsnjuguna@ndungu.co.ke

Почетный консул Нджугуна Ндунгу Njuguna NDUNG’U

ЛИВАН

Консульский округ – ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес: 10th Floor, Sarkis Group Center, Zalka Highway, Beirut, Lebanon

Телефон: (+961) 1 876980/1/2 (+ 961) 1 884594 Факс: (+961)1 888474

E-mail: eliesarkis@sarkisgroup.com, belarusconsulate@idm.net.lb

Почетный консул Эли Раймонд Саркис Elie Raimond Sarkis р.т. (+961) 1 876980/1/2 (+ 961) 1 884594 моб. (+ 961) 3 680 202

сотрудники

Мирна Слейман Mirna Sleiman р.т. (+961) 4 544 944 моб. (+ 961) 70 534 212

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Консульский округ – г.Скопье

Адрес: ul.Vladimir Nazor, 4/2 1000 Skopje, Macedonia

Телефон: р.т.(+ 389) 2 323 0594 моб.(+389) 78 304 417 моб.(+ 389) 78 317 777 моб.(+389) 78 332 233 (+389) 2 323 0594

E-mail: belarus.b.m@mail.ru

Почетный консул Борче Марковски Borche Markovski

МАРОККО

Консульский округ – КОРОЛЕВСТВО МАРОККО

E-mail: salaheddine.aboulghali@gmail.com

Почетный консул Салахеддин Абулгали Salaheddine Aboulghali р.т. (+212) 661 354 756 моб. (+ 212) 661 620 414

МЕКСИКА

Консульский округ – МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Телефон + 52 777 311 10 89

E-mail: ngzaitsev@hotmail.com

Почетный консул Зайцев Николай Григорьевич р.т. (+ 52) 777 311 10 89 моб. (+52) 1 553 037 18 41

МЬЯНМА

Консульский округ – РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА

Адрес: No.15 Waizayandar Road, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar

Телефон: (8+95) 12333209 Факс: (+ 95) 12339609 (8+95) 18565845

E-mail: dynasty2005@gmail.com

НАМИБИЯ

Консульский округ – Республики Намибия

Адрес: 7 Newton street, Ausspannplatz, Windhoek, Republic of Namibia

Телефон: +264-81-3997430

E-mail: fidel.iipumbu@gmail.com

Почетный консул Фидель Теюпика Иипумбу Fidel Teyuupika Iipumbu

р.т. +264-61241267 моб. +264-81-3997430

НЕПАЛ

Консульский округ – город КАТМАНДУ

Адрес: Madan Bhandari Path (New Baneshwor), GPO Box: 12557, Kathmandu - 44600, Nepal

Телефон: + 977 (01) 478 27 06, 478 58 39, 478 58 40 Факс: +977 (01) 478 58 38

E-mail: belconsulate@mail.com.np, consulate@muktishree.com

Почетный консул Аджея Радж Сумарги Параджули Ajeya Raj Sumargi Parajuli р.т. (+977 1) 4258 339 моб. (+ 977) 980 102 34 56

Сотрудник Dinesh Poudyalaya Телефон: +977 98511 00449 E-mail: dpoudyalaya@aol.com

НИГЕРИЯ

Консульский округ – ШТАТЫ КАНО, КАЦИНА, ДЖИГАВА, ЗАМФАРА 26 Адрес: NO 7a Rimi Drive, Unguwar Rimi, Kaduna, Federal Republic of Nigeria Телефон: +234-(0) 80-3-314-0036

E-mail: abbamt@yahoo.co.uk

Почетный консул Абба Муса Усман Abba Musa Usman р.т. +234-(0) 80-3-314-0036 моб. +234-(0) 80-3-314-0036

НИКАРАГУА

Консульский округ – РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА

Адрес: Apartado C 252 Km 5 Carretera Norte, Oficentro Norte, Managua, República de Nicaragua

Телефон: (+ 505) 22-49-84-97

E-mail: noel@tres-a.com noel.gaitan@autosalemanes.net

Почетный консул Ноэль Альберто Гайтáн Авилéс Noel Alberto Gaitán Avilés моб. (+505) 88-51-37-38

ПАКИСТАН

Консульский округ – провинция ПЕНДЖАБ

Адрес: H# 451, K Block DHA Phase 5, Lahore Pakistan Building.No 66, Street.NO 7 | H-8/4 | Islamabad | Pakistan

Телефон: +92 300 854 99 24 28 +92 51 8736746 +92 300 854 99 24 +92 51 226 12 17 +92 51 111 72 41 11

E-mail: nfo@belarushonconsulate-lahore.pk walid@rootsinternational.edu.pk Почетный консул Валид Чаудари Муштак Walid Chaudhary Mushtaq

СЕРБИЯ

Консульский округ – АВТОНОМНЫЙ КРАЙ ВОЕВОДИНА

Адрес предприятия: 21000, Novi Sad, Industrijska broj 3

Телефон: (+ 381 21) 52 20 22

Адрес офиса: 21000, Novi Sad, Filipa Višnića br.10

(+381 21) 47 36 800

E-mail: dragoljub@agropanonka.com

Почетный консул Драголюб Швоня Dragoljub Švonja р.т. (+381 21) 52 20 22 (+ 381 21) 52 48 44 (+381 21) 52 45 57 моб. (+381 64) 850 55 29

Консульский округ – ШУМАДИЙСКИЙ РЕГИОН

Адрес: 34000 Kragujevac, Dragoslava Srejovića 55

Телефон: (+ 381 34) 50 10 77 Факс: (+ 381 34) 33 50 71

E-mail: konzul.by.sr@gmail.com direktor@vulovictransport.com

Почетный консул Зоран Вулович Zoran Vulović р.т. (+381 34) 50 10 77 моб. (+ 38169) 820 53 00

Консульский округ – город БЕЛГРАД, МАЧВАНСКИЙ, КОЛУБАРСКИЙ, ПОДУНАВСКИЙ И БРАНИЧЕВСКИЙ ОКРУГА

Адрес: 11000, Beograd, Terazije 28 Телефон: (+381 11) 36 29 193 Факс: (+ 381 11) 36 29 194 31

E-mail: moskvadjk@gmail.com dragomir.j.karic@bk.ru

Почетный консул Драгомир Карич Dragomir Karić р.т. (+ 381 11) 36 29 193 моб. (+381 63) 333 555

СИРИЯ

Консульский округ – СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес: Damascus, Dommar Project, Pharmacist bldg., 6th floor Aleppo, Azizyeh str., Maraya bldg., 5th floor

Телефон: (+ 963) 944 24 04 72 (+ 963) 21 211 09 33 (8+961) 71 93 96 43 Факс: (+ 963) 21 211 09 03

E-mail: consul@bycc-aleppo.org

Почетный консул Ваэль Абдуль Кадер Баталь Wael Abdul Kader Batal моб. (+ 963) 944 240 472

СУДАН

Консульский округ – РЕСПУБЛИКА СУДАН

Адрес: Al-Baladia St., Konto Mekhalious St., Junction; P.O.Box: 2056 Khartoum, Sudan

Телефон: (+249) 1 83797258 Факс: (+ 249) 1 83775347

E-mail: info@miggroup.net

Почетный консул Мухамед Исмаил Мухамед Абд Эльсид Mohamed Ismail Mohamed Abd Alsid р.т. (+ 249) 1 83797258 моб. (+249) 9 12390524

ОМАН

Консульский округ – Султанат Оман

Адрес: Building No. 3199, 34 Way No.4491 18 November Street Azaiba North P.O.Box 200, Postal Code 100 Muscat, Oman Телефон: (+968) 24613000 Факс: (+968) 24614499

E-mail: qmy@alyousefgroup.com

Почетный консул Кайс Мохаммед Муса аль-Юсеф Qais Mohammed Moosa Al Yousef р.т. (+ 968) 24 61 30 00 (+ 968) 24 61 44 99 моб. (+ 968) 99 35 50 00

ТАЙЛАНД

Консульский округ – ТАИЛАНД

Адрес: 50/9 2nd floor, Sang Ngoen Alley, Sukhumvit 55 Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Телефон: Факс: +668 6665 3000, + 662 712 9879

E-mail: consularbelarus@gmail.com koranun.s@hotmail.com

Почетный консул Коранун Суконритикорн Ms. Koranun Sukonritikorn

ТУРЦИЯ

Консульский округ – провинция АДАНА

Адрес: Cemalpaşa Mah. 9 Sk. Damla Apt. K:2 D:5 01120 Seyhan / Adana Телефон: (+ 90) 322 911 07 55 Факс: (+90) 322 911 07 56

E-mail: consulate@belarusadana.org

Почетный консул Мустафа Байык Мustafa Bayık р.т. (+90) 322 911 07 55 моб. (+90) 532 612 59 46

Cекретарь Байык Татьяна Николаевна р.т. (+ 90) 322 911 07 55 моб. (+ 90) 537 814 33 33

Консульский округ – город АЛАНЬЯ

Адрес: Kızlarpınar Mah. Şamil Cad. 5/3 07400 Alanya / Antalya

Телефон: (+ 90) 242 519 29 52 Факс: (+90) 242 519 19 53

E-mail: infoakin@gmail.com

Почетный консул Фатих Акын Fatih Akın р.т. (+ 90) 242 519 29 52 моб. (+90) 532 503 49 16

Консульский округ – провинция АНТАЛЬЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ Г.АЛАНЬЯ) Адрес: Yeşilbançe Mah. Portakal Çiçeği Bulvari NO:16 D:3/Antalya

Телефон: (+90) 242 312 25 33 Факс: (+ 90) 242 999 53 73

E-mail: lacinmirza@gmail.com

Почетный консул Лачин Мирза Laçin Mirza р.т. (+90) 242 312 25 33 моб. (+ 90) 532 312 57 46 36

Консульский округ – провинция БУРСА

Адрес: Ladin Sitesi 7, Bademli, Mudanya / Bursa

Телефон: (+ 90) 224 549 05 20 (+ 90) 224 549 05 09 Факс: (+ 90) 532 213 85 83

E-mail: belarusbursa@gmail.com

Почетный консул Айбар Улуджа Aybar Uluca р.т. (+90) 224 549 05 20 (+ 90) 224 549 05 09 моб. (8 10 90) 532 213 85 83

Консульский округ – провинция ИЗМИР

Адрес: 1378 Sok. Akademi Apt. No:6/A K:5 No:19 Alsancak / İzmir

Телефон: ( + 90) 232 421 31 81 Факс: (+ 90) 232 421 31 82

E-mail: mry008@gmail.com

Почетный консул Мурат Реха Йорганджиоглу Murat Reha Yorgancıoğlu р.т. (+ 90) 232 421 31 81 моб. (+ 90) 532 234 35 85

Секретарь Горшенина Татьяна Владимировна р.т. (+ 90) 232 421 31 81 моб. (+ 90) 542 351 31 21

УРУГВАЙ

Консульский округ – ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ

Адрес: F.D.Roosevelt, 469, Carmelo, Uruguay

Телефон: (+598) 4542-7165 Факс: (+ 598) 4542-7165

E-mail: consulbel@adinet.com.uy

Почетный консул Себастьян Асис Андреюк Sebastián Asis Andrzejuk моб. (+ 598) 99 352-576

ФИЛИППИНЫ

Консульский округ – ФИЛИППИНЫ (Лусон и Висайские острова)

Адрес: 15D, 15th fl. Washington Tower Asia World Complex Paranaque City, Metro Manila 1701

Телефон: (+63) 22160279 Факс: (+63) 28793044

E-mail: bela.consul@gmail.com

Почетный консул Анна Мария Аблан 38 Anna Marie Ablan

Консульский округ – МИНДАНАО

Адрес: 47 Zinnia Avenue, Ladislawa Garden Village, Buhangin, Davao City, 8000 Телефон: (+63) 999 998 5687, 917 523 6323

E-mail: ifbegonia69@gmail.com milagrosonghow@yahoo.com

Почетный консул Милагрос Онг Хао Dr. Milagros Ong How

ШРИ ЛАНКА

Консульский округ – ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА

Адрес: 245/47, Old Avissawella Road, Orugodawatte (Colombo), Sri Lanka Телефон: р.т. (+94 11) 43 46 776 моб. (8+94 773) 184 008 Факс: (+94 11) 25 33 045

E-mail: consulate@belarusconsulate.lk, 41 consul@belarusconsulate.lk

Почетный консул Энтони Джоел Дилхаран Селванаягам Anthony Joel Dilharan Selvanayagam р.т. (+ 94 11) 43 46 776 моб. (+94 777) 444 850

Cотрудник Шаника Чандирам Shanika Chandiram р.т. (+ 94 11) 43 46 776

Андрей Санников, «Фейсбук»

