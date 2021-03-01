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Экспорт российской нефти рухнул в феврале

01.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экспорт российской нефти рухнул в феврале

  • 1.03.2021, 13:13
Экспорт российской нефти рухнул в феврале

Поставки просели по всем ключевым направлениям - от Европы до Китая.

Экспортные поставки российской нефти резко упали в феврале, несмотря увеличение квоты по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

По итогам месяца через систему «Транснефти» за рубеж было прокачано 14,5 млн тонн российского сырья, пишет finanz.ru.

По сравнению с январем (16,3 млн тонн) экспорт упал на 11%, а в годовом выражении - на 20%.

Просела отгрузка по всем экспортным направлениям. Экспорт морем через порты составил 7,8 млн тонн, что 7% меньше, чем в январе и на 26% ниже показателя за февраль прошлого года.

Прокачка по нефтепроводу «Дружба», снабжающему Восточную Европу и НПЗ в Германии, упала на 13% относительно января и 37% в годовом выражении, до 2,6 млн тонн.

Сократились поставки даже в Китай, ставший приоритетным направлением экспорта для «Роснефти». В феврале клиенты из КНР закупили 2,9 млн тонн российской нефти, из которых 2,2 млн было прокачано по отводу трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), а остаток - транзитом через Казахстан.

По сравнению с январем поставки в Китай рухнули на 18%, или 600 тысяч тонн, а в годовом выражении спад составил 6,5%.

Резко сократить нефтяной экспорт в феврале нефтяники были вынуждены, чтобы направить сырье на внутренний рынок, где в начале года возник дефицит, а цены взлетели до максимумов за несколько лет.

С середины декабря по 21 января «Премиум-95» подорожал на Санкт-Петербургской бирже на 20% - с 45,1 до 54,1 тысячи рублей за тонну. «Регуляр-92» за тот же период взлетел в цене на 22% - с 43,8 до 53,4 тысячи рублей за тонну.

За январь года обе подорожали примерно на 10%, и в ситуацию решило вмешаться правительство. Нефтяников обязали увеличить переработку нефти на НПЗ и маю создать дополнительные запасы бензина в объеме 1,6-1,7 млн тонн.

Это, впрочем, мало изменило ситуацию с биржевыми ценами. В первой половине февраля Аи-92 и Аи-95 подешевели на 3-4%, но в конце месяца бензин снова начал дорожать.

1 марта котировки в Санкт-Петербурге обновили рекорды: 53,2 тысячи рублей за тонну марки «Регуляр-92» (максимум с мая 2018 года) и 54,6 тысячи рублей за тонну «Премиум-95» (максимум с июля 2020-го).

В марте «Транснефть» планирует увеличить экспорт нефти. По трубопроводу «Дружба» в марте планируется прокачать 2,73 млн тонн (+5% к февралю), морской экспорт составит 8,445 млн тонн (+8%). Поставки в Китай, согласно графику, составят 3,21 млн тонн, что на 11% выше показателя февраля.

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