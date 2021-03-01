Источник материала: Хартия'97

Как многодетная мать из Витебска пошла в дальнобойщицы 1.03.2021, 13:05

Светлана Белоусова

Фото: vitbichi.by

О большегрузах, инстинкте самосохранения, рейсах в Европу и за Урал.

Когда жизнь заставляет женщину думать о том, как вырастить детей без помощи мужа, одни сдаются, а другие – бросают вызов себе и обстоятельствам, как это сделала многодетная мама из Витебска Светлана Белоусова. Она стала дальнобойщицей, - пишут "Витьбичи" .

Родом Светлана из Сенно. По первому образованию – экономист-менеджер, по второму – педагог. Еще есть "корочки" на преподавание теории в автошколе, об окончании бухгалтерских курсов, и даже журналистские. Весомый багаж знаний сначала помогал Светлане в семейном бизнесе, а сейчас – за рулем фуры.

О том, что однажды станет водителем большегруза, и мыслей не было. Появились они после расставания с мужем, когда непростая жизненная ситуация потребовала принятия нестандартных решений. Категорию "С" получила еще когда жили семьей, и это было необходимо для семейного бизнеса, как и категория "Е", потому что планировали развивать семейное предприятие, но на "Е" сдавала уже гораздо позже.

– На практических занятиях ребята, которые пересдавали на права после лишения, спрашивали, не в дальнобой ли я собралась, – вспоминает Светлана учебу. – Но тогда это воспринималось на уровне шуток. Решение пришло позже, спонтанно и неожиданно даже для самой себя, не говоря уже об окружающих.

Как отнеслись дети к выбору мамы? С пониманием, поддержали. У дочери и младшего сына подростковый возраст, но, к счастью, старший сын уже самостоятельный, и очень ответственный, помогает с воспитанием младшего.

Светлана прекрасно осознавала, что 40-тонная махина имеет свою специфику управления, габариты, которые могут создать проблемы на дороге при неправильном маневрировании. К тому же, международные грузоперевозки – это целый комплекс задач, стоящих перед водителем. И мало просто проехать на этом 17-метровом автопоезде от одной точки к другой, нужно еще проследить, чтобы была верно оформлена вся сопроводительная документация, правильно расставлен и закреплен груз. Нюансов очень много, и все их нужно держать в голове. Тот же самый хлопок, к примеру, нельзя увязывать ремнями, трение создает искру, – и машины горят. Семя льна в бигбегах, наоборот, подвижное, и увязывается специфически крест-накрест, чтобы не было кренов. Наливные грузы в емкостях создают "волну", которая раскачивает автомобиль при маневрах. Высокие грузы смещают центр тяжести автомобиля, делая его неустойчивым. Иногда Светлана перевозит опасные грузы.

– Я сама по себе достаточно мобильная и легкая на подъем, поэтому привыкла к будням дальнобойщика быстро, – вспоминает Светлана о своих первых рейсах. – Кабина – это как скромная по квадратуре квартира, в которой есть все для жизни – "спальник", холодильник, газовая плитка, полочки для вещей. Несмотря на то, что холодильник всегда под рукой, открываю я его реже, чем дома (смеется). Некогда и не хочется особо, ведь готовить ни для кого не нужно.

В паузах многодетная мама всегда старается, если позволяет время, и машина стоит на хорошем безопасном паркинге, выйти прогуляться, познакомиться со страной. Благодаря работе витебчанка побывала не только в Польше и Германии, но и во Франции, Австрии, Италии, на Балканах, в странах Балтии, а еще – за Уральскими горами и в южных регионах России.



Светлана Белоусова

Фото: vitbichi.by

Профессия дальнобойщика, по мнению Светланы, видится с налетом романтики только со стороны. На самом деле это тяжелый труд. И вовсе не женский.

– Только представьте себе, как под дождем, снегом, в мороз или изнуряющую жару грузиться, крепить груз, тентоваться – рассуждает она. – Как ехать в ливень или гололед, какую опасность представляют собой заснеженные спуски и подъемы. Каково это, когда перестает работать печка или что-то ломается в машине. Всегда нужно быть внимательным. Ты отвечаешь своей зарплатой за ошибки в документах.

Не случайно в этой профессии мало женщин, но, общаясь с ними, понимаешь – им многое по силам.

Сложно сказать, хотела бы Светлана, чтобы кто-то из детей выбрал эту профессию, или нет. Скорее, нет, хотя ничего не исключает. Когда-то семья нацеливалась на развитие семейного бизнеса, но жизнь – удивительная штука, и как она повернется дальше, – никто не знает.

Как долго Светлана будет еще в этой профессии, загадывать не берется, ведь не все зависит только от нее. На вопрос, считает ли себя сильной женщиной, только пожимает плечами.

– Возможно. По крайней мере, мне так часто говорят мои знакомые, и думаю, со стороны видней, – говорит она. – Но порой бывает страшно, бывает даже очень страшно, и тогда я осознаю, что все-таки немного трусиха, да и инстинкты самосохранения никто не отменял. Особенно, когда за тобой – дети. Помогает ответственность за них и вера в лучшее. Мешает отсутствие самодисциплины. Не знаю, нужно ли с этим что-то делать? Кому-то проще действовать по плану, а кому-то – по интуиции. Надеюсь, она меня не подведет. Я самая обычная женщина, со своими слабостями и недостатками. Готовить умею, но не делаю из еды культа, поэтому не очень заморачиваюсь на кухне. Когда есть настроение, то с удовольствием занимаюсь рукоделием: вяжу и шью. В сложные времена приходилось шить одежду детям, постельное. Сейчас многое привожу из поездок. Люблю своих домашних питомцев: у нас дома настоящий зверинец – собака, две кошки и аквариумные рыбки.

Накануне весеннего праздника Светлана Белоусова пожелала всем витебчанкам, чтобы их глаза горели радостью и счастьем, и каждый новый день был насыщенным и интересным, а рядом всегда были те, кто готов поддержать и, если нужно, сказать: "Не реви, пустяки, дело-то житейское, решится и это".

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