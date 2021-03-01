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Послы ЕС утвердили санкции против России за арест и осуждение Навального

01.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Послы ЕС утвердили санкции против России за арест и осуждение Навального

  • 1.03.2021, 12:45
  • 1,424
Послы ЕС утвердили санкции против России за арест и осуждение Навального
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Кого затронут ограничительные меры?

Послы стран Европейского союза утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и осуждению оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС дали зеленый свет первому в истории списку по новому режиму санкций ЕС в отношении защиты прав человека. Вероятно, в нем 4 человека из России, ответственных за осуждение Навального. Он будет опубликован в официальном журнале ЕС завтра», - написал Джозвяк.

Ожидается, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального будет первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

20 февраля российский суд признал Навального виновным по делу о якобы клевете на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу «Ив Роше», но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

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