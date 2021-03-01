Источник материала: Хартия'97

Чем аукнется белорусам морозная и снежная зима 1 1.03.2021, 12:38

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Стоит ли бояться подтоплений, что будет с клещами и урожаем?

Как холодная и снежная зима повлияет на природу, грозит ли подтопление домам и огородам, расположенным вблизи Немана и его притоков, когда вернутся перелётные птицы, станет ли меньше клещей и что будет с урожаем, узнавала журналистка «Вечернего Гродно» Наталья Корнеева.

Нынешняя зима выдалась непривычно холодной и снежной. За последние несколько лет от сильных морозов и снегопадов успели отвыкнуть и обычные гродненцы, и водители, и службы ЖКХ.

Стоит ли бояться подтоплений?

Несмотря на то что снега выпало в два-три раза больше нормы, уровень воды в феврале ниже в среднем на 10–15 см, чем в прошлом году. Меньше запасы влаги в почве.

На большей части рек области наблюдается неподвижный ледяной покров с толщиной льда от 10 до 35 см, местами есть открытые пространства чистой воды. На Немане в Гродно можно заметить полосы льда у берегов и плывущий по поверхности потока мелкобитый лёд. В ближайшие дни с ослаблением морозов на замёрзших реках на льду появится вода.

— Исходя из сложившихся гидрометеорологических условий можно прогнозировать развитие среднего по высоте половодья, — говорит начальник отдела гидрологии и агрометеорологии филиала «Гроднооблгидромет» Светлана Березина.

Как будет дальше, зависит от погоды. Если резко потеплеет, может осложниться ситуация с паводком. Под угрозой затопления талыми и речными водами окажутся застройки в поймах рек, низкие мосты, хозяйственные объекты. Смягчат обстановку медленное таяние снега и льда, а также дефицит осадков.

Птицы задержались в тёплых краях

По сравнению с прошлым годом, когда была тёплая и бесснежная зима, птицы начали возвращаться к нам на три недели позже. Первых мигрантов — серых гусей, чибисов, полевых жаворонков — орнитологи заметили на юге и западе страны 20 и 21 февраля.

Дальние мигранты (обыкновенные кукушки, чёрные воробьи, многие виды куликов и воробьёв, некоторые утки, ласточки) на зиму улетают в субтропики, тропики и на экватор и возвращаются примерно в одно и то же время, хотя бывают исключения. Они не знают, какая у нас зима и когда она начинается и заканчивается.

— Ближние мигранты, которые обычно зимуют в Южной, Западной и даже Центральной Европе, ведут себя по-разному. Многие из них, например канюки, серые и большие цапли, скворцы, чёрные дрозды, остались на зиму у нас, как и прежде, однако в меньшем количестве. Но птицы — мобильные, могут отлететь дальше, где теплее и снега меньше, — рассказывает редактор сайта «Птушкі штодня» орнитолог Дмитрий Винчевский.

Серые гуси, ближние мигранты, зимующие в Нидерландах, Германии и Польше, в последнее время в небольшом количестве оставались у нас, но после сильных и продолжительных морозов вынуждены были улететь на запад и юг Европы.

— Возможно, из-за холодной и снежной зимы погибнет больше птиц, но это естественный отбор. Самое главное — не вмешиваться в эти процессы. Хлеб — не та еда, которая нужна водоплавающим: при открытой воде они отлично справляются сами. Привязавшись подкормкой к конкретному водоёму, если он замёрзнет, они не смогут долететь до открытой воды. Птицам надо помогать не батонами, а сохранением природных элементов вокруг себя: старыми деревьями, кустами. Надо оставлять опавшие листья, сухую траву и сорняки — их семенами кормятся многие виды птиц, в том числе любимые всеми синицы и снегири, — добавляет орнитолог.

Клещей будет меньше?

В последние годы из-за тёплых зим иксодовые клещи активизировались раньше, причём их находили во всех лесах, расположенных в городе и за его пределами.

В этом году, по прогнозам энтомологов, членистоногие проснутся позже. Вероятно, их будет меньше, но они станут более агрессивными. Активность и численность зависят от температуры и влажности воздуха.

— Иксодовые клещи легко приспосабливаются к новым условиям. Пока они спят под толщей снега. Если в прошлом году в феврале – марте бодрствовали, то в этом наверняка проснутся позже, — объясняет энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская. — Обычно они выходят из зимнего покоя, когда среднесуточная температура около +10 градусов держится на протяжении долгого времени. Весной пик активности иксодовых клещей приходится, как правило, на май–июнь.

К слову, в прошлом году к медикам по поводу присасывания клещей в Гродно обратилось 3750 человек, в Гродненском районе — 303.

Больше всего пострадают многолетники

Больших опасений за урожай в этом году нет. Пострадать могут разве что садовые деревья, говорят специалисты в области сельского хозяйства.

— Главное, что морозы не ударили по «голым» растениям — они уже спрятались под снегом. Но многолетним, например яблоням, высокие минусовые температуры могут навредить, — поясняет заведующая кафедрой агрохимии почвоведения и сельхозэкологии факультета защиты растений Гродненского государственного аграрного университета Елена Лосевич.

В хозяйствах опасаются, что могут быть проблемы с озимыми культурами (пшеница, рапс), и не исключают, что часть площадей придётся пересевать под яровые и зерновые, а урожай озимых будет меньше.

С весенними посадками, возможно, придётся повременить и перенести их на более поздний срок — всё зависит от того, сколь рано придёт весна.

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