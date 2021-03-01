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Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы

01.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы

  • 1.03.2021, 12:31
Воскресные акции солидарности с белорусами прошли во многих городах Европы

Нас поддерживает весь мир!

Воскресные акции солидарности с белорусами прошли в городах Европы. Телеграм-канал «Баста» сделал подборку акций:

Локерен, Темсе. Пикеты в поддержку Насти Перевозчиковой и других гомельских активистов-политзаключенных.



Кельн. Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси совместно с Amnesty International.



Стокгольм, Гётеборг. Акции в поддержку стачкома Беларуськалия и политзаключенных.


Быдгощ, Торунь. Жыве Беларусь.



Бело-красно-белые ручейки собираются в море. Беларусы из Гданьска с надеждой и мечтой шлют привет на Родину.

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