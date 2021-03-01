Лукашенко про ценообразование: «А вот масло — пусть растет любыми темпами цена?»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель возмутился росту цен.

На встрече с главой Комитета госконтроля Василием Герасимовым, Лукашенко потребовал «жесточайшим образом надо останавливать людей» от желания поднять цены под шумок увеличения НДС, сообщает пресс-служба главы государства .

— 10% НДС. Что такое 10%? Это ничто. Но под это все начали поднимать цены, — отметил Лукашенко.

— Некоторые на 30%, — уточнил Василий Герасимов.

— Да. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей. Это от производителя до потребителя. Мы должны видеть и оптовиков, и розницу должны видеть. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в стране 50% государственных аптек, 50% примерно частных.

— Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль, — заявил Лукашенко.

Правитель также считает, что нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса.

— Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло — пусть растет любыми темпами цена? — сказал Лукашенко. — А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен.

И потребовал подходить к вопросу без перегибов:

Люди прекрасно все понимают. В Беларуси каждый понимает, что такое цены и ценообразование. Поэтому разумно, без перегибов мы должны подойти к этому вопросу.