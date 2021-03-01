Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы», - сказал Александр Лукашенко 1 марта на встрече с председателем Комитета государственного контроля Беларуси Василием Герасимовым.

«Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах. - Прим.) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально», - потребовал Лукашенко.

president.gov.by . «Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем. Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтоб это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие», - приводит слова Лукашенко сайт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла» В любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание, пригрозил белорусски правитель.

Он отметил, что, видимо, необходимо ввести и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги.Он обратил внимание, что в любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание.