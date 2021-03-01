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Лукашенко: «Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла»

01.03.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла»
Фото: president.gov.by
В Беларуси у тех, кто будет платить зарплату «в конвертах», будут отнимать собственность. Такой законопроект предложил разработать Александр Лукашенко. Причем, «под раздачу» попадут не только бизнесмены, но и работники, получающие «теневые» доходы.

«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы», - сказал Александр Лукашенко 1 марта на встрече с председателем Комитета государственного контроля Беларуси Василием Герасимовым.


Он отметил, что, видимо, необходимо ввести и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги.

«Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах. - Прим.) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально», - потребовал Лукашенко.


Он обратил внимание, что в любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание.

«Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем. Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтоб это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие», - приводит слова Лукашенко сайт president.gov.by.
 
 
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В любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание, пригрозил белорусски правитель.
 
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