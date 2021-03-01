Источник материала: UDF



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«Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение», - цитирует белорусского правителя сайт.

«Потом приходят и говорят: вот, они (посредники. - Прим.) там отсрочки дают, еще чего-то дают, и мы к ним идем. Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить», - поручил он главе КГК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко объявил войну посредничеству: задирают цены до 30% «Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить», - поручил он главе КГК.

Об этом 1 марта заявилна встрече с председателем КГК