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Лукашенко объявил войну посредничеству: задирают цены до 30%

01.03.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко объявил войну посредничеству: задирают цены до 30%
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Одним из основных направлений деятельности Комитета государственного контроля должна стать борьба с посредничеством.

Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГК Василием Герасимовым.

«Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение», - цитирует белорусского правителя сайт.


«Потом приходят и говорят: вот, они (посредники. - Прим.) там отсрочки дают, еще чего-то дают, и мы к ним идем. Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить», - поручил он главе КГК.
 
 
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«Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить», - поручил он главе КГК.
 
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