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Биржа: весна на бирже началась с падения евро и доллара
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль по итогам первых мартовских торгов на БВФБ укрепился к европейской и американской валютам.
Евро сегодня упал на 0,0255 пункта — 3,1407 белорусского рубля, а доллар на 0,0038 пункта —2,6019 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0118 пункта — 3,5146 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Белорусский рубль по итогам первых мартовских торгов на БВФБ укрепился к европейской и американской валютам.
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