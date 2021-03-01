Биржа: весна на бирже началась с падения евро и доллара

Белорусский рубль по итогам первых мартовских торгов на БВФБ укрепился к европейской и американской валютам.





Евро сегодня упал на 0,0255 пункта — 3,1407 белорусского рубля, а доллар на 0,0038 пункта —2,6019 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0118 пункта — 3,5146 белорусского рубля за 100 российских.