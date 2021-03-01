ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биржа: весна на бирже началась с падения евро и доллара

01.03.2021 13:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусский рубль по итогам первых мартовских торгов на БВФБ укрепился к европейской и американской валютам.

Биржа: весна на бирже началась с падения евро и доллара

Евро сегодня упал на 0,0255 пункта — 3,1407 белорусского рубля, а доллар на 0,0038 пункта —2,6019 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0118 пункта — 3,5146 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль по итогам первых мартовских торгов на БВФБ укрепился к европейской и американской валютам.
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД подводят итоги 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by