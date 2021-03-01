Крапивнику никто не звонит... Как белорусы общались по телефону с птицами: важная статистика

Источник материала: Onliner

Прошлой весной «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и люди из инициативы «Креатон» придумали занятную игрушку — звонить птицам. А1 с удовольствием поддержал идею и снабдил десять птиц номерами. С тех пор абоненты этого оператора, набрав определенный номер (бесплатно, если не в роуминге), могут послушать серую неясыть, зяблика, снегиря и других белорусских пернатых. Этот небывалый сервис работает и сейчас, а в первый день весны в компании посчитали, кому звонят чаще. А кто в игноре.

В А1 говорят, что такой штуки нет больше ни у одного оператора в мире. За 9 месяцев птицам звонили 183 285 раз. Чаще всего людям хотелось услышать соловья — почти 37 тысяч звонков. Также многие принялись выяснять, как «разговаривает» серая неясыть (и кто это вообще), — 26 тысяч звонков. В тройке лидеров лесной дрозд — почти 20 тысяч.

Реже всего «общались» с крапивником. Исправить это можно прямо сейчас по номеру +375 44 500-66-19, он еще и эсэмэску потом пришлет.

Забава понравилась не только белорусам. За первые месяцы работы номеров, белорусских птиц захотели услышать в Украине, России, Швеции, США и других странах (но тут уже получается платно).

Напоминаем номера:

+375 44 500-66-10 — серая неясыть;

+375 44 500-66-11 — черный дрозд;

+375 44 500-66-12 — соловей;

+375 44 500-66-13 — вяхирь;

+375 44 500-66-14 — снегирь;

+375 44 500-66-15 — лазоревка;

+375 44 500-66-16 — черноголовый щегол;

+375 44 500-66-17 — зарянка;

+375 44 500-66-18 — зяблик;

+375 44 500-66-19 — крапивник.