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Крапивнику никто не звонит... Как белорусы общались по телефону с птицами: важная статистика
Источник материала: Onliner
Прошлой весной «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и люди из инициативы «Креатон» придумали
В А1 говорят, что такой штуки нет больше ни у одного оператора в мире. За 9 месяцев птицам звонили 183 285 раз. Чаще всего людям хотелось услышать соловья — почти 37 тысяч звонков. Также многие принялись выяснять, как «разговаривает» серая неясыть (и кто это вообще), — 26 тысяч звонков. В тройке лидеров лесной дрозд — почти 20 тысяч.
Реже всего «общались» с крапивником. Исправить это можно прямо сейчас по номеру +375 44 500-66-19, он еще и эсэмэску потом пришлет.
Забава понравилась не только белорусам. За первые месяцы работы номеров, белорусских птиц захотели услышать в Украине, России, Швеции, США и других странах (но тут уже получается платно).
Напоминаем номера:
чемодан-спиннер, полиэстер, 46.5×32×79.5 см, 108 л
чемодан-спиннер, полипропилен, 46.5×29×67 см, 71.5 л
чемодан-спиннер, полипропилен, для ручной клади, 40×20×55 см, 35.5 л
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Прошлой весной «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и люди из инициативы «Креатон» придумали занятную игрушку — звонить птицам. А1 с удовольствием поддержал идею и...
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