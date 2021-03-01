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Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

01.03.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За окном весна, а это значит, мотоциклистам пора пробуждаться после зимней спячки (желательно при этом не разбудить весь город). 2021 модельный год принес много новинок в мире мотоциклов, о многих из которых мы уже писали. Представители BMW Motorrad в Беларуси рассказали о новых моделях, которые наши соотечественники смогут купить у дилера в ближайшем сезоне.

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Одной из самых знаковых моделей, получивших доработки в этом году, стал R1250 RT. Оппозитный «турист» получил адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную LED-фару с функцией подсветки обочины, огромный 10-дюймовый TFT-дисплей со встроенной навигацией и даже отсек с беспроводной зарядкой.

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Обновления получили и самые популярные туристические эндуро — BMW R1250 GS и R1250 GS Adventure. Это семейство остается самым продаваемым в своем сегменте, и в этом году компания BMW отмечает 40-летний юбилей «Гусей». Большой GS стал экономичнее и экологичнее. Клиентам предложен новый стиль окраски, доставшийся от известного BMW R100 GS по прозвищу «Шмель». Желто-черный окрас будет у лимитированной партии.

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Рестайлинг получил и самый маленький «Гусь» — G310 GS индийского производства. Этот мотоцикл, ориентированный на начинающих мотоциклистов, получил незначительные, но важные доработки: регулировку рукояток сцепления и переднего тормоза, светодиодную оптику и упомянутую выше юбилейную желто-черную окраску.

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Новинками сезона также стали обновленный «суперстрит» S1000R и спортбайк M1000 RR (первый в истории М-мотоцикл). Те, кто еще не накопил на 1000-е модели, могут присмотреться к самому доступному мотоциклу BMW Motorrad, который тоже получил некоторые изменения. Речь идет о одноцилиндровом BMW G310 R. Стилистика компактного нэйкеда теперь выполнена в духе S1000 R. У байка появились регулируемые по вылету рукоятки переднего тормоза и сцепления и светодиодная фара (обновление такое же, как у соплатформенного «гусенка» G310 GS).

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Стиляга R nineT получил новые варианты окраски и дополнительные пакеты дополнительного оборудования. Под конец прошлого сезона на наш рынок вышел круизер BMW R18 с самым большим в истории BMW оппозитником.

Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

В Беларуси не так много мотобрендов представлены официально. Кроме BMW, в нашей стране есть официальные представительства KTM, Ducati, Yamaha и Harley-Davidson.

BMW 3 серия IV (E46) Ci, 1999 г.в., 351 000 км
черный, купе, бензин 2.5 л, автоматическая, задний привод
12 247 р.
4700$ / 3868€
BMW X5 I (E53), 2003 г.в., 296 000 км
серебристый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
21 627 р.
8300$ / 6831€
BMW X3 III (G01) 30i, 2019 г.в., 44 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
80 516 р.
30 900$ / 25 430€
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За окном весна, а это значит, мотоциклистам пора пробуждаться после зимней спячки (желательно при этом не разбудить весь город). 2021 модельный год принес много...
 
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