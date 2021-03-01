|
Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021
Источник материала: Onliner
За окном весна, а это значит, мотоциклистам пора пробуждаться после зимней спячки (желательно при этом не разбудить весь город). 2021 модельный год принес много новинок в мире мотоциклов, о многих из которых мы
Одной из самых знаковых моделей, получивших доработки в этом году, стал R1250 RT. Оппозитный «турист» получил адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную LED-фару с функцией подсветки обочины, огромный 10-дюймовый TFT-дисплей со встроенной навигацией и даже отсек с беспроводной зарядкой.
Обновления получили и самые популярные туристические эндуро — BMW R1250 GS и R1250 GS Adventure. Это семейство остается самым продаваемым в своем сегменте, и в этом году компания BMW отмечает 40-летний юбилей «Гусей». Большой GS стал экономичнее и экологичнее. Клиентам предложен новый стиль окраски, доставшийся от известного BMW R100 GS по прозвищу «Шмель». Желто-черный окрас будет у лимитированной партии.
Рестайлинг получил и самый маленький «Гусь» — G310 GS индийского производства. Этот мотоцикл, ориентированный на начинающих мотоциклистов, получил незначительные, но важные доработки: регулировку рукояток сцепления и переднего тормоза, светодиодную оптику и упомянутую выше юбилейную желто-черную окраску.
Новинками сезона также стали обновленный «суперстрит»
Стиляга
В Беларуси не так много мотобрендов представлены официально. Кроме BMW, в нашей стране есть официальные представительства KTM, Ducati, Yamaha и Harley-Davidson.
черный, купе, бензин 2.5 л, автоматическая, задний привод
серебристый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За окном весна, а это значит, мотоциклистам пора пробуждаться после зимней спячки (желательно при этом не разбудить весь город). 2021 модельный год принес много...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)