Представители BMW Motorrad рассказали о белорусских новинках сезона-2021

Источник материала: Onliner

За окном весна, а это значит, мотоциклистам пора пробуждаться после зимней спячки (желательно при этом не разбудить весь город). 2021 модельный год принес много новинок в мире мотоциклов, о многих из которых мы уже писали . Представители BMW Motorrad в Беларуси рассказали о новых моделях, которые наши соотечественники смогут купить у дилера в ближайшем сезоне.





Одной из самых знаковых моделей, получивших доработки в этом году, стал R1250 RT. Оппозитный «турист» получил адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную LED-фару с функцией подсветки обочины, огромный 10-дюймовый TFT-дисплей со встроенной навигацией и даже отсек с беспроводной зарядкой.





Обновления получили и самые популярные туристические эндуро — BMW R1250 GS и R1250 GS Adventure. Это семейство остается самым продаваемым в своем сегменте, и в этом году компания BMW отмечает 40-летний юбилей «Гусей». Большой GS стал экономичнее и экологичнее. Клиентам предложен новый стиль окраски, доставшийся от известного BMW R100 GS по прозвищу «Шмель». Желто-черный окрас будет у лимитированной партии.





Рестайлинг получил и самый маленький «Гусь» — G310 GS индийского производства. Этот мотоцикл, ориентированный на начинающих мотоциклистов, получил незначительные, но важные доработки: регулировку рукояток сцепления и переднего тормоза, светодиодную оптику и упомянутую выше юбилейную желто-черную окраску.





Новинками сезона также стали обновленный «суперстрит» S1000R и спортбайк M1000 RR (первый в истории М-мотоцикл). Те, кто еще не накопил на 1000-е модели, могут присмотреться к самому доступному мотоциклу BMW Motorrad, который тоже получил некоторые изменения. Речь идет о одноцилиндровом BMW G310 R. Стилистика компактного нэйкеда теперь выполнена в духе S1000 R. У байка появились регулируемые по вылету рукоятки переднего тормоза и сцепления и светодиодная фара (обновление такое же, как у соплатформенного «гусенка» G310 GS).





Стиляга R nineT получил новые варианты окраски и дополнительные пакеты дополнительного оборудования. Под конец прошлого сезона на наш рынок вышел круизер BMW R18 с самым большим в истории BMW оппозитником.





В Беларуси не так много мотобрендов представлены официально. Кроме BMW, в нашей стране есть официальные представительства KTM, Ducati, Yamaha и Harley-Davidson.