Скорость не менее 165 км/ч и 2,48 промилле в крови: завершено расследование дела о ДТП с двумя погибшими

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Витебском районе, в результате которого погибли два человека, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 11 августа 2020 года 29-летний мужчина, управляя автомобилем BMW 5-Series, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по 257-му км автодороги М3 (Минск — Витебск) по территории Витебского района. Около 19 часов водитель не справился с управлением, допустил занос, после чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. В момент аварии, как сообщается, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемого. Специалистами ГКСЭ проведен ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.





Автотехнической экспертизой установлена скорость движения автомобиля в момент ДТП — не менее 165 км/ч.

По результатам расследования 29-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.





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