Третья ветка метро работает почти четыре месяца. Вы хоть раз были на новых станциях?

Источник материала: Onliner

Третью ветку минского метро открыли 7 ноября — в день, когда положено что-нибудь открывать. В первые дни на «Ковальской Слободе», «Вокзальной», «Площади Франтишка Богушевича» и «Юбилейной площади» фиксировали около 10 тысяч пассажиров в сутки — это куда меньше, чем на других станциях минского метро. Конечно, с продлением линии ее ценность вырастет, но пока она, кажется, не слишком популярна. Предлагаем поучаствовать в небольшом опросе и выяснить, насколько полезным оказался этот масштабный проект для наших читателей.

А вы уже были на новых станциях?

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