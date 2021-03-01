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Третья ветка метро работает почти четыре месяца. Вы хоть раз были на новых станциях?
Источник материала: Onliner
Третью ветку минского метро
А вы уже были на новых станциях?
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Третью ветку минского метро открыли 7 ноября — в день, когда положено что-нибудь открывать. В первые дни на «Ковальской Слободе», «Вокзальной», «Площади Франтишка...
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