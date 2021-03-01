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Третья ветка метро работает почти четыре месяца. Вы хоть раз были на новых станциях?

01.03.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третью ветку минского метро открыли 7 ноября — в день, когда положено что-нибудь открывать. В первые дни на «Ковальской Слободе», «Вокзальной», «Площади Франтишка Богушевича» и «Юбилейной площади» фиксировали около 10 тысяч пассажиров в сутки — это куда меньше, чем на других станциях минского метро. Конечно, с продлением линии ее ценность вырастет, но пока она, кажется, не слишком популярна. Предлагаем поучаствовать в небольшом опросе и выяснить, насколько полезным оказался этот масштабный проект для наших читателей.

А вы уже были на новых станциях?

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Третью ветку минского метро открыли 7 ноября — в день, когда положено что-нибудь открывать. В первые дни на «Ковальской Слободе», «Вокзальной», «Площади Франтишка...
 
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