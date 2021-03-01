Уволился и должен за учебу в Академии МВД. Может ли государство вернуть пенсию по потере кормильца, которую тогда забрало?

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель Сергей. Повод не самый радостный. По-видимому, парню придется компенсировать государству деньги, потраченные на его учебу в Академии МВД. Но Сергей считает: закон может быть человечнее и ему в таком случае могли бы вернуть пенсию по утрате кормильца, которую забрали после зачисления в студенты.

Рассказываем, как все было. После смерти отца Сергей получал пенсию в связи с утратой кормильца. В июле 2014 года он стал совершеннолетним, после этого выплаты прекратились, поскольку он поступил в Академию МВД. Здесь есть нюанс: если бы он был студентом не силового или военного вуза, то выплаты бы продолжились (до 23 лет при условии получения образования на дневной форме обучения).

Что было дальше. В октябре 2020 года Сергей уволился из органов внутренних дел. Ему предложили возместить расходы на учебу в Академии МВД, это почти 14,3 тыс. рублей.









Возник вопрос: может, тогда государство вернет ему сумму пенсии, которую он не получил, потому что учился в Академии МВД? Но в законодательстве для этого оснований не нашлось.

Сергей полагает, что было бы логично, если бы Академия МВД произвела перерасчет задолженности и уменьшила ее на сумму невыплаченной пенсии.

Считается, что во время обучения в Академии МВД человек находится на гособеспечении, его финансируют из республиканского бюджета. Из того же бюджета платят и пенсию по потере кормильца. А две выплаты после совершеннолетия в этом случае не положены.

Сергей называет этот подход не очень справедливым, ведь его отец работал и определенная сумма отчисленных налогов не пошла ни в его пенсию, ни в пенсию по потере кормильца. Получается, что все деньги останутся в республиканском бюджете.

— Этот вопрос не урегулирован нормативными документами. Свою позицию я строю на основании статьи 47 Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом». И я считаю, что в данном случае мое право осталось нереализованным, — поясняет Сергей. — Для детей-сирот, потерявших обоих родителей (последнего во время обучения), исключается возмещение оплаты за образование в соответствии с Кодексом об образовании. Я не могу понять, почему нет таких оговорок о детях, потерявших одного из родителей. Пусть не всю сумму, пусть бы ввели правку хотя бы на 30%, ведь семье становится жить сложнее в экономическом плане.

В Академии МВД молодому человеку пояснили, что сократить выплату не могут, так как есть инструкция о порядке расчета и условиях возмещения средств, затраченных МВД на подготовку сотрудников.

В 2014 году за семь месяцев суммарная выплата пенсии по потере кормильца составила почти 9,4 млн рублей до деноминации (на нынешние деньги это 937 рублей). Размер выплаты устанавливается с учетом среднемесячного заработка кормильца.

Приведем некоторые расчеты. Оговоримся сразу: они очень примерные, есть индексация и другие нюансы. Если предположить, что Сергей получал бы пенсию по потере кормильца до окончания вуза, эта сумма могла бы составить около 4,8 тыс. рублей.

В управлении социальной защиты Ленинского района Минска в ответ на письмо Сергея подтвердили, что в связи с поступлением в Академию МВД выплата пенсии была не положена.







На днях пришел официальный ответ из Министерства внутренних дел. «В соответствии с частью второй пункта 191 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного указом от 15.03.2012 №133, взыскание средств не производится в случаях, когда лица, обязанные возмещать в республиканский бюджет средства, затраченные МВД на их подготовку, повторно принимаются на службу в органы внутренних дел. Возможность освобождения от возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных на подготовку обучающихся в учреждениях образования МВД, либо уменьшения их суммы в других случаях Положением не предусмотрена, в связи с чем законодательных оснований для пересчета суммы средств, затраченных на Вашу подготовку в Академии МВД, не имеется», — сообщается в ответе.





Сергею предлагалось добровольно вернуть все деньги за учебу до 12 февраля. Он этого не сделал, так как такой суммы у него не было, и Академия МВД в таком случае должна была обратиться в суд. Теперь герой ждет, как все разрешится.