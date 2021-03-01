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Уволился и должен за учебу в Академии МВД. Может ли государство вернуть пенсию по потере кормильца, которую тогда забрало?

01.03.2021 13:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель Сергей. Повод не самый радостный. По-видимому, парню придется компенсировать государству деньги, потраченные на его учебу в Академии МВД. Но Сергей считает: закон может быть человечнее и ему в таком случае могли бы вернуть пенсию по утрате кормильца, которую забрали после зачисления в студенты.

Рассказываем, как все было. После смерти отца Сергей получал пенсию в связи с утратой кормильца. В июле 2014 года он стал совершеннолетним, после этого выплаты прекратились, поскольку он поступил в Академию МВД. Здесь есть нюанс: если бы он был студентом не силового или военного вуза, то выплаты бы продолжились (до 23 лет при условии получения образования на дневной форме обучения).

Что было дальше. В октябре 2020 года Сергей уволился из органов внутренних дел. Ему предложили возместить расходы на учебу в Академии МВД, это почти 14,3 тыс. рублей.




Возник вопрос: может, тогда государство вернет ему сумму пенсии, которую он не получил, потому что учился в Академии МВД? Но в законодательстве для этого оснований не нашлось.

Сергей полагает, что было бы логично, если бы Академия МВД произвела перерасчет задолженности и уменьшила ее на сумму невыплаченной пенсии.

Считается, что во время обучения в Академии МВД человек находится на гособеспечении, его финансируют из республиканского бюджета. Из того же бюджета платят и пенсию по потере кормильца. А две выплаты после совершеннолетия в этом случае не положены.

Сергей называет этот подход не очень справедливым, ведь его отец работал и определенная сумма отчисленных налогов не пошла ни в его пенсию, ни в пенсию по потере кормильца. Получается, что все деньги останутся в республиканском бюджете.

— Этот вопрос не урегулирован нормативными документами. Свою позицию я строю на основании статьи 47 Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом». И я считаю, что в данном случае мое право осталось нереализованным, — поясняет Сергей. — Для детей-сирот, потерявших обоих родителей (последнего во время обучения), исключается возмещение оплаты за образование в соответствии с Кодексом об образовании. Я не могу понять, почему нет таких оговорок о детях, потерявших одного из родителей. Пусть не всю сумму, пусть бы ввели правку хотя бы на 30%, ведь семье становится жить сложнее в экономическом плане.

В Академии МВД молодому человеку пояснили, что сократить выплату не могут, так как есть инструкция о порядке расчета и условиях возмещения средств, затраченных МВД на подготовку сотрудников.

В 2014 году за семь месяцев суммарная выплата пенсии по потере кормильца составила почти 9,4 млн рублей до деноминации (на нынешние деньги это 937 рублей). Размер выплаты устанавливается с учетом среднемесячного заработка кормильца.

Приведем некоторые расчеты. Оговоримся сразу: они очень примерные, есть индексация и другие нюансы. Если предположить, что Сергей получал бы пенсию по потере кормильца до окончания вуза, эта сумма могла бы составить около 4,8 тыс. рублей.

В управлении социальной защиты Ленинского района Минска в ответ на письмо Сергея подтвердили, что в связи с поступлением в Академию МВД выплата пенсии была не положена.



На днях пришел официальный ответ из Министерства внутренних дел. «В соответствии с частью второй пункта 191 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного указом от 15.03.2012 №133, взыскание средств не производится в случаях, когда лица, обязанные возмещать в республиканский бюджет средства, затраченные МВД на их подготовку, повторно принимаются на службу в органы внутренних дел. Возможность освобождения от возмещения в республиканский бюджет средств, затраченных на подготовку обучающихся в учреждениях образования МВД, либо уменьшения их суммы в других случаях Положением не предусмотрена, в связи с чем законодательных оснований для пересчета суммы средств, затраченных на Вашу подготовку в Академии МВД, не имеется», — сообщается в ответе.

Уволился и должен за учебу в Академии МВД. Может ли государство вернуть пенсию по потере кормильца, которую тогда забрало?

Сергею предлагалось добровольно вернуть все деньги за учебу до 12 февраля. Он этого не сделал, так как такой суммы у него не было, и Академия МВД в таком случае должна была обратиться в суд. Теперь герой ждет, как все разрешится.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакцию Onliner обратился читатель Сергей. Повод не самый радостный. По-видимому, парню придется компенсировать государству деньги, потраченные на его учебу в...
 
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