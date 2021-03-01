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Транснефть в марте поставит 1,24 млн тонн нефти на НПЗ Беларуси

01.03.2021 13:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прокачка нефти на белорусские НПЗ по трубопроводу "Транснефть" в марте составит 1,24 млн тонн, сообщил сегодня официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Всего, Транснефть планирует в марте прокачать 34,665 млн тонн нефти, из них 2,73 млн тонн будут прокачаны по трубопроводу "Дружба", еще 8,445 млн тонн нефти будут отгружены из портов.

Отгрузка нефтепродуктов из российских портов на экспорт в марте запланирована на уровне февраля - 2,267 млн тонн. В феврале 2021 года отгрузка дизельного топлива класса 5 снизилась на 3,2% в сравнении с февралем 2020 года.

В феврале поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" упали на 36,8% до 2,556 млн тонн.

 
 
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Прокачка нефти на белорусские НПЗ по трубопроводу "Транснефть" в марте составит 1,24 млн тонн, сообщил сегодня официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
 
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