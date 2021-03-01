«Дикий» сруб и камышовая крыша. Смотрите, как круто может выглядеть деревянный дом

Источник материала: Tut.by

Этот дом построен так, как уже мало кто строит — из сосновых бревен большого диаметра, с полувальмовой камышовой крышей. Дизайнеру Анне Стрижовой удалось подчеркнуть красоту «дикого» сруба, обыграть достоинства натурального дерева, но при этом создать современную респектабельную обстановку. Как пишет zaggo.ru, интерьер получился совсем непохожим на тот, который обычно ассоциируется у нас с деревянной избой.

Как правило, дома из дерева на подсознательном уровне воспринимаются человеком положительно. Деревянные стены олицетворяют традиции предков и усиливают близость к природе. Говорят, что у тех, кто живет в срубе, даже настроение всегда хорошее.



Фото: Иван Сорокин

Фотографии этого деревянного дома напоминают иллюстрации к сказке. И это неудивительно. Ведь его хозяева мечтали именно о сказочной избушке, построенной где-то в тиши, на опушке леса. Свой дом они представляли очень комфортным, но в то же время простым, без излишеств и роскоши.

Дом построен в России, в Кировской области. Он срублен из сосновых бревен большого диаметра и увенчан полувальмовой камышовой крышей, обтекаемая форма которой максимально адаптирована к порывистым ветрам региона.



Фото: Иван Сорокин

Дизайнеру Анне Стрижовой, которую хозяева дома пригласили для оформления интерьера, удалось подчеркнуть красоту сруба, обыграть достоинства натурального дерева, но при этом создать современную обстановку.



Фото: Иван Сорокин

Автор проекта старалась подчеркнуть масштабность бревенчатого сруба, его архитектуру, максимально обыграть его достоинства. Важным моментом было избежать монотонности и давления полностью деревянного интерьера, как это часто бывает. Поэтому дизайнер, с одной стороны, подчеркнула натуральную красоту дерева, но, с другой, ослабила его доминирование — другими фактурами, пастельными оттенками иных цветов, неброским декором. В результате дом вышел и современным, и традиционным, и достаточно респектабельным.



Фото: Иван Сорокин

В интерьере дома преобладают пастельные тона, созвучные светлым бревенчатым стенам, колоннам и балкам. А современные светильники, высокие стеклянные вазы, лаконичная мебель, картины местных художников и сантехника необычной формы, напротив, контрастируют с природным фоном.



Фото: Иван Сорокин

Половину первого этажа занимает гостиная-кухня-столовая общей площадью 22 м². Толстое бревно посреди помещения играет роль колонны, условно отделяющей эту жилую зону от входной группы.



Фото: Иван Сорокин

На другой половине первого этажа — спальня, детская, ванная, санузел, а также техническое помещение. Комнаты отделены от гостиной и холла коридором. Уют в спальне родителей создает текстиль мягких пастельных оттенков. А геометрический орнамент, повторяющийся на обоях, портьерах и даже в плафоне потолочного светильника, придает интерьеру современный характер.



Фото: Иван Сорокин

В мансарде всегда царит легкий полумрак — здесь обустроили игровую комнату с проектором и большим подвесным экраном, а также холл с комфортными «ушастыми» креслами, сидя в которых можно расслабиться за бокалом вина.



Фото: Иван Сорокин

В детской все говорит о том, что эта комната принадлежит девочке: красивый балдахин над кроватью, нежно-розовый текстиль, ненавязчивые рюши и, конечно, зеркало во весь рост в белой раме, гармонирующей с белоснежными портьерами.