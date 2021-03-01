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Собчак рассказала, с кем встречается солист Little Big

01.03.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущая Ксения Собчак и Ирина Смелая (Tatarka) поговорили о личной жизни бывшего супруга певицы Ильи Прусикина — фронтмена группы Little Big. Интервью опубликовано на YouTube-канале Ксении.

Друзья светской львицы рассказали, что музыкант встречается с Соней Таюрской — еще одной солисткой группы.


Прусикин и Таюрская. Кадр из клипа Little Big

— У меня есть инсайд. У него достаточно нежные отношения с Софьей. Это сыграло роль при вашем расставании? — поинтересовалась журналистка во время интервью со Смелой.

В свою очередь Tatarka сказала, что это всё выдумки подписчиков. Она устала от этих слухов. Однако Собчак подчеркнула, что это проверенная информация — у участников группы роман.

— Может быть. У каждого может быть личная жизнь, — отметила Смелая. Она также добавила, что больше не общается с Таюрской, хотя раньше они дружили.

Напомним, 31 августа 2020 года вокалист группы Little Big и певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе.

 
 
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Телеведущая Ксения Собчак и Ирина Смелая (Tatarka) поговорили о личной жизни бывшего супруга певицы.
 
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