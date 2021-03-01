ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Может вести шквальный огонь». Турция разработала новейший крупнокалиберный пулемет

01.03.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новейший турецкий крупнокалиберный пулемет, разработанный оружейной компанией Sarsılmaz, прошел все этапы испытаний и готов к отправке в вооруженные силы. Об этом пишет defenseworld.net.


Источник: defenseworld.net

Модель SAR 762 MT стреляет пулями калибра 12,7 миллиметра и может эффективно вести огонь на расстоянии до 1200 метров.

По словам высокопоставленного представителя Sarsılmaz Нури Кызылтана, первая партия SAR 762 MT скоро отправится в турецкую армию. Он подчеркнул, что это позволит ликвидировать зависимость от иностранцев в вопросе оснащения пулеметами.

SAR 762 MT может использоваться и пехотой, и устанавливаться на бронетехнику, включая основные боевые танки. Главной особенностью оружия является быстросменный ствол, позволяющий вести шквальный огонь, так как пулемету не придется подолгу остывать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это позволит ликвидировать зависимость от иностранцев».
 
Новости дня
Новости разные
 
В МВД подводят итоги 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by