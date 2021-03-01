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«Может вести шквальный огонь». Турция разработала новейший крупнокалиберный пулемет
Источник материала: Tut.by
Новейший турецкий крупнокалиберный пулемет, разработанный оружейной компанией Sarsılmaz, прошел все этапы испытаний и готов к отправке в вооруженные силы. Об этом
Модель SAR 762 MT стреляет пулями калибра 12,7 миллиметра и может эффективно вести огонь на расстоянии до 1200 метров.
По словам высокопоставленного представителя Sarsılmaz Нури Кызылтана, первая партия SAR 762 MT скоро отправится в турецкую армию. Он подчеркнул, что это позволит ликвидировать зависимость от иностранцев в вопросе оснащения пулеметами.
SAR 762 MT может использоваться и пехотой, и устанавливаться на бронетехнику, включая основные боевые танки. Главной особенностью оружия является быстросменный ствол, позволяющий вести шквальный огонь, так как пулемету не придется подолгу остывать.
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«Это позволит ликвидировать зависимость от иностранцев».
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