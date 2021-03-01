«Может вести шквальный огонь». Турция разработала новейший крупнокалиберный пулемет

Источник материала: Tut.by

Новейший турецкий крупнокалиберный пулемет, разработанный оружейной компанией Sarsılmaz, прошел все этапы испытаний и готов к отправке в вооруженные силы. Об этом пишет defenseworld.net.



Источник: defenseworld.net

Модель SAR 762 MT стреляет пулями калибра 12,7 миллиметра и может эффективно вести огонь на расстоянии до 1200 метров.

По словам высокопоставленного представителя Sarsılmaz Нури Кызылтана, первая партия SAR 762 MT скоро отправится в турецкую армию. Он подчеркнул, что это позволит ликвидировать зависимость от иностранцев в вопросе оснащения пулеметами.

SAR 762 MT может использоваться и пехотой, и устанавливаться на бронетехнику, включая основные боевые танки. Главной особенностью оружия является быстросменный ствол, позволяющий вести шквальный огонь, так как пулемету не придется подолгу остывать.