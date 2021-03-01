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C 1 марта женщин, воспитывающих детей, не могут держать в милиции свыше 3 часов по «административке»

01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С 1 марта вступил в силу новый Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКоАП), пишет TUT.BY.

Важные изменения — милиция больше не сможет удерживать свыше 3 часов матерей несовершеннолетних детей. Суды могут проходить в закрытом режиме, если свидетели заявят, что есть угроза для их безопасности. А еще теперь могут временно ограничивать выезд за границу и право на управление авто — для обеспечения административного процесса.

Закрытые суды для безопасности свидетелей

Рассмотрение административных дел в закрытом режиме практиковалось и ранее. В предыдущем ПИКоАП было зафиксировано: «закрытое рассмотрение дела об административном правонарушении допускается в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни физических лиц, участвующих в административном процессе, либо сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну». В новом кодексе, по инициативе МВД, появилась новая норма — «в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников административного процесса, их близких родственников, судом может проводиться закрытое рассмотрение дела об административном правонарушении».

C 1 марта женщин, воспитывающих детей, не могут держать в милиции свыше 3 часов по «административке»

Так в 2020 году в суде выступали свидетели из числа сотрудников ОМОН — в балаклавах, с измененными именами и по видеосвязи Фото Вадима Замировского, TUT.BY

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в Палату представителей из Министерства внутренних дел поступило предложение внести изменения в ПИКоАП, чтобы милиционеры, которые проходят свидетелями по административным делам, могли не называть свое настоящее имя, могли не приходить в суд и чтобы процесс вообще проходил в закрытом режиме. МВД объясняло свое предложение тем, что сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление. Подобные «меры безопасности» принимались в отношении милиционеров-свидетелей.

В ПИКоАП этот момент не был прописан, но все попытки адвокатов возразить судами игнорировались. Теперь свидетель (не только сотрудник милиции, любой свидетель по административному делу) сможет ходатайствовать о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме (в таком случае публично оглашается только решение суда), однако угрозу безопасности нужно будет обосновать, по каждому случаю суд будет принимать решение. В уголовном процессе меры по защите потерпевших и свидетелей давно существуют.

Кроме того, в новом ПИКоАП уточняется, свидетелем не может быть врач — без согласия лица, обратившегося за оказанием медицинской помощи, по обстоятельствам, составляющим предмет врачебной тайны.

Запрет на выезд за границу и управление автомобилем

В Кодексе появились дополнительные меры обеспечения административного процесса — в целях пресечения правонарушений, установления личности нарушителя, составления протокола, проведения суда и исполнения постановления в отношении гражданина может быть принята такая мера, как временное ограничение права на выезд за пределы Беларуси, а также запрет на управление механических транспортным средством, права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо человеку в связи с инвалидностью или это единственный для него источник дохода (например, для водителя автобуса).

Милиция не сможет больше 3 часов держать матерей несовершеннолетних детей

Есть изменения и в части сроков административного задержания. Раньше любого человека, которому вменялась статья, по которой могут наказать административным арестом или депортацией, могли удерживать в изоляторе до 72 часов (дальше либо отпускали, либо дело рассматривал суд, который и решал дальнейшую судьбу человека).

Теперь в ПИКоАП зафиксировано, что административное задержание на срок свыше трех часов не может быть применено к:

— несовершеннолетним, кроме случаев, когда за совершенное правонарушение грозит депортация;

— беременным женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы либо осуществляющим уход за престарелыми, достигшими 80 лет, кроме случаев, когда за совершенное правонарушение грозит депортация, а также если указанные задержанные находились в общественном месте в состоянии опьянения, чем оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность, или речь идет о военнослужащих-«срочниках» (их передают в воинскую часть), или у задержанного есть признаки психического расстройства, которые могут создать опасность (передают в больницу), или задержанный нарушил пограничный режим в пункте пропуска.

Напомним, как и ранее, не могут быть задержаны по административному делу лица, занимающего высшую государственную должность, и лица, должность которых включена в кадровый реестр главы государства, депутаты верхней и нижней палат парламента, судьи и народные заседатели (в период исполнения ими своих обязанностей в суде).

 
 
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Вступил в силу новый Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
 
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