Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей, - подчеркнул белорусский политик. - Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное - лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал».

president.gov.by . «Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль», - приводит слова политика сайт

«Мы должны их видеть. Это же не дело, что мы там 60 позиций взяли под контроль. Знаете, молоко взяли под контроль, будем придерживаться. А вот масло - пусть растет любыми темпами цена? - обозначил проблему Лукашенко. - А что, наши люди масло не употребляют? Поэтому и здесь надо посматривать на ценообразование. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования, чтобы это нормально выглядело, чтобы не ретроградами какими-то были. Чтобы действительно дефицит не создать, но и чтобы люди видели, что нет необоснованного роста цен».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государство потратило на борьбу с ковидом $1 млрд - Лукашенко А частники отказались подставить свое плечо государству.

Напомним, что с 1 января 2021 года в Беларуси был до 10% повышен НДС на медицинские препараты. После этого аптеки стали повышать розничные цены. По словам главы КГК, некоторые аптечные сети повысили стоимость некоторых лекарств на 30%. Это вызвало гневПри этом, по словам Лукашенко, в Беларуси примерно «50% государственных аптек, 50% примерно частных».Лукашенко считает, что нужно обращать внимание на ценообразование не только в отношении товаров повседневного спроса.При этом он призвал КГК подходить к вопросу регулирования цен «разумно» и «без перегибов».