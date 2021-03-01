Российские адвокаты призвали мировое юридическое сообщество поддержать белорусских коллег

Российские адвокаты призвали международное адвокатское сообщество требовать прекращения преследования адвокатов Беларуси за их профессиональную деятельность.



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Обращение опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы» и адресовано верховному комиссару по правам человека ООН и комиссарам Международной комиссии юристов. Его инициировали Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Иван Павлов, Илья Новиков — авторитетные адвокаты, защищавшие людей по особо резонансным делам.

В обращении говорится, что в Беларуси преследованию подверглись все адвокаты Марии Колесниковой, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, и это свидетельствует о реальном риске для других адвокатов.

«Российские адвокаты, на своем опыте испытавшие ограничения их профессиональной деятельности и в связи с ней подвергавшиеся преследованиям, призывают мировое юридическое сообщество пристально следить за действиями властей Белоруссии, допускающих нарушение прав адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность», — говорится в обращении.

Адвокаты через Центр независимости правосудия Международной комиссии юристов также предлагают международному адвокатскому сообществу провести Всемирную акцию поддержки адвокатов Марии Колесниковой.

«Будем признательны, если к акции присоединятся также судьи, прокуроры и все представители юридической профессии во всем мире», — отмечают авторы обращения.

С октября прошлого года власти начали преследование адвокатов, которые защищают политзаключенных или открыто высказывают свою гражданскую позицию. Так, Минюст лишил лицензии адвокатов Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела (по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса). Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон. В настоящее время пытаются лишить лицензии Владимира Созончука, адвоката политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистки Екатерины Андреевой.