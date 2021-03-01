ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российские адвокаты призвали мировое юридическое сообщество поддержать белорусских коллег

01.03.2021 14:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российские адвокаты призвали международное адвокатское сообщество требовать прекращения преследования адвокатов Беларуси за их профессиональную деятельность.

Российские адвокаты призвали мировое юридическое сообщество поддержать белорусских коллег
Фото pixabay.com

Обращение опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы» и адресовано верховному комиссару по правам человека ООН и комиссарам Международной комиссии юристов. Его инициировали Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Иван Павлов, Илья Новиков — авторитетные адвокаты, защищавшие людей по особо резонансным делам.

В обращении говорится, что в Беларуси преследованию подверглись все адвокаты Марии Колесниковой, члена штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, и это свидетельствует о реальном риске для других адвокатов.

«Российские адвокаты, на своем опыте испытавшие ограничения их профессиональной деятельности и в связи с ней подвергавшиеся преследованиям, призывают мировое юридическое сообщество пристально следить за действиями властей Белоруссии, допускающих нарушение прав адвокатов, осуществляющих свою профессиональную деятельность», — говорится в обращении.

Адвокаты через Центр независимости правосудия Международной комиссии юристов также предлагают международному адвокатскому сообществу провести Всемирную акцию поддержки адвокатов Марии Колесниковой.

«Будем признательны, если к акции присоединятся также судьи, прокуроры и все представители юридической профессии во всем мире», — отмечают авторы обращения.

С октября прошлого года власти начали преследование адвокатов, которые  защищают политзаключенных или открыто высказывают свою гражданскую позицию. Так, Минюст лишил лицензии адвокатов Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела (по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса). Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон. В настоящее время пытаются лишить лицензии Владимира Созончука, адвоката политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистки Екатерины Андреевой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские адвокаты призвали международное адвокатское сообщество требовать прекращения преследования адвокатов Беларуси за их профессиональную деятельность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Государство потратило на борьбу с ковидом $1 млрд - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by