Источник материала: Хартия'97

Таракан приказал расширить количество регулируемых цен на социально значимые товары 1.03.2021, 14:27

Эксперты уверены, что это вызовет только рост цен и пропажу ассортимента с полок.

Лукашенко поручил расширить сферу государственного регулирования цен: уже взятых правительством под контроль цен на 62 социально значимых товара недостаточно.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич уверена, что методы административно-силового регулирования для экономики неприемлемы .

— Приказано остановить цены: стой — раз-два! Но ни одна жесткая корректировка в ценообразовании не привела ни к остановке роста цен, ни к наличию товаров на полке.

Что касается лекарств, я посмотрела весь список, это в основном белорусские препараты, предназначенные для лечения простудных заболеваний. Естественно, белорусские производители используют импортные составляющие. Поэтому все, что можно будет заместить сейчас местным «клевером», будет заменено. И если мы много слышали о некондиции белорусских лекарств, то сейчас, полагаю, услышим еще больше, заявила Василевич.

В свою очередь экономист Лев Марголин в комментарии Charter97.org отметил, что власть «хотела цены ограничить, а на самом деле только стимулировали их рост» .

– Примерно того же, что и в 20-ом году – отменят его рано или поздно, потому что директивное ограничение роста цен, которое не учитывает экономическую ситуацию, может привести только к одному – исчезновению товаров с полок. Ни один продавец, будь это частное предприятие, будь это государственное, не будет продавать товары себе в убыток. Когда государство вводит дополнительный НДС или увеличивает его, оно не задумывается, что это увеличит рост цен на товары. А когда рост цен происходит, то власти пытаются его ограничить директивными методами.

Премьер-министр Головченко и люди в исполнительной власти очень далеки от экономики, от понимании ее законов, они, как в армии считают, что можно скомандовать цены «стой, раз, два» и цены сразу остановятся. На самом деле это так не работает.

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