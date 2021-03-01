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Армянские протестующие ворвались в правительственное здание в Ереване

01.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Армянские протестующие ворвались в правительственное здание в Ереване

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  • 1.03.2021, 14:14
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Армянские протестующие ворвались в правительственное здание в Ереване

Они требуют отставки Пашиняна.

Группа армянских оппозиционеров, преодолев сопротивление полиции, вошла в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване. Они потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Организаторы акции — молодежный союз оппозиционной партии «Дашнакцутюн», сообщает «Коммерсантъ».

«Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет и мы можем войти в любое правительственное здание»,— цитирует «Интерфакс» одного из участников акции.

Как сообщает «РИА Новости», оппозиционеры провели акцию на первом этаже. Они призвали сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Никола Пашиняна. Акция продлилась несколько минут.

Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности. «Состоялось заседание Совета безопасности под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Были обсуждены вопросы, связанные с повесткой дня внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути их решения»,— говорится в сообщении правительства.

Сегодня, 1 марта, вечером в Ереване запланировано два митинга: оппозиция соберется на проспекте Баграмяна в 18:00 по местному времени (17:00 мнск), сторонники премьер-министра Никола Пашиняна — в 18:30 (17:30 мнск) на площади Республики.

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