ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Знаменитый доктор назвал главные симптомы пневмонии

01.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Знаменитый доктор назвал главные симптомы пневмонии

1
  • 1.03.2021, 13:52
  • 1,518
Знаменитый доктор назвал главные симптомы пневмонии
Евгений Комаровский

Он подчеркнул, что знание этих признаков поможет вовремя обратиться к специалисту.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил основные признаки, которые позволяют заподозрить появление пневмонии. О симптомах этой болезни рассказал на своей странице в Instagram.

Главный признак пневмонии – это кашель. Кроме того, медик призвал насторожиться, если человек не может сделать глубокий вдох и при попытке появляется приступ кашля.

По словам Комаровского, другие симптомы пневмонии – это выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышка при невысокой температуре тела.

Также на появление воспаления легких указывают любая «простудная болезнь», которая не проходит спустя семь дней. Стоит обратиться к врачу и в том случае, если при высокой температуре не помогают парацетамол или ибупрофен.

– Знание этих признаков необходимо для того, чтобы люди не тянули с обращением за медицинской помощью, – добавил врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он подчеркнул, что знание этих признаков поможет вовремя обратиться к специалисту.
 
Новости дня
Новости разные
 
Міхэіл Саакашвілі пра палітычны канфлікт у Грузіі: беларусам гэтая сітуацыя вельмі знаёмая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by