Источник материала: Хартия'97

Знаменитый доктор назвал главные симптомы пневмонии 1 1.03.2021, 13:52

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Евгений Комаровский

Он подчеркнул, что знание этих признаков поможет вовремя обратиться к специалисту.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил основные признаки, которые позволяют заподозрить появление пневмонии. О симптомах этой болезни рассказал на своей странице в Instagram .

Главный признак пневмонии – это кашель. Кроме того, медик призвал насторожиться, если человек не может сделать глубокий вдох и при попытке появляется приступ кашля.

По словам Комаровского, другие симптомы пневмонии – это выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ и одышка при невысокой температуре тела.

Также на появление воспаления легких указывают любая «простудная болезнь», которая не проходит спустя семь дней. Стоит обратиться к врачу и в том случае, если при высокой температуре не помогают парацетамол или ибупрофен.

– Знание этих признаков необходимо для того, чтобы люди не тянули с обращением за медицинской помощью, – добавил врач.

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