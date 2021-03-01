Источник материала: Хартия'97

США примут дополнительные меры против военной хунты в Мьянме 1 1.03.2021, 13:41

фото: The insider

Советник президента по национальной безопасности заявил, что Вашингтон солидарен с мирными демонстрантами.

США готовят дополнительные меры в отношении виновных в гибели мирных демонстрантов во время протестов в Мьянме. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома 28 февраля, пишет сайт «Гордон» .

Он заявил, что США встревожены насилием сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов.

«США солидарны с народом Мьянмы, который продолжает смело заявлять о своих стремлениях к демократии, верховенству права и уважению прав человека. Мы продолжим тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, чтобы привлечь к ответственности виновных в насилии и укрепить нашу поддержку народа Мьянмы. С этой целью мы готовим дополнительные меры, чтобы возложить дополнительные расходы на тех, кто несет ответственность за эту последнюю вспышку насилия и недавний переворот. В ближайшие дни нам будет чем поделиться», – заявил он.

В результате разгона участников акции протеста против переворота в Мьянме 28 февраля по меньшей мере 18 человек погибли, более 30 ранены, сообщали в ООН.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались акции протеста. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для «сохранения стабильности» в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

20 февраля сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку работников департамента внутреннего водного транспорта, которые столкнулись с давлением властей. В ходе акции протеста два человека были убиты и 20 получили ранения.

Социальная сеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы на следующий день после убийств митингующих на акциях протеста против переворота.

22 февраля в Мьянме несогласные с захватом власти военными устроили всеобщую забастовку.

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