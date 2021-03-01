Источник материала: Хартия'97

Как выглядят и сколько стоят недостроенные дома под Минском? 1 1.03.2021, 13:40

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фото: Realt.by

На аукцион выставили 18 участков.

26 марта с аукциона разыграют участки, изъятые у бывших владельцев. В этот раз лотов много. Среди вариантов — участки с «недостроями» в Дзержинском, Смолевичском, Березинском и Минском районах. Многие выставляются повторно, некоторые — впервые. Realt.by объехал ближайшие к Минску населенные пункты — Колодищи, Семково, Старина и Прилукская Слобода. Вот что можно здесь купить.

Колодищи, квартал № 2, участок № 19 (Лот № 1)



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Первый лот — участок площадью 15,82 сотки в Колодищах (квартал № 2). Земельный надел угловой, заросший, чуть холмистый. Подъехать к участку можно со стороны улиц Александровской и Жемчужной, напротив земельного надела лесополоса. Подъезд асфальтирован, из коммуникаций есть электричество и газ, рядом — дорогие коттеджи и хорошие дома.

Что касается «недостроя», то на участке мы обнаружили фундамент площадью 222 «квадрата». Организатор торгов оценил готовность строения в 12%. Выглядит незавершенное строительство так. Торги за лот начнутся с 51 535 рублей.



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Общая площадь участка — 15,82 сотки.

Первоначальная стоимость земельного участка — 51 535,46 рубля (в том числе 9535,46 рубля за строение).

Координаты участка: 53°56'52.0"N 27°45'13.4"E.

Расстояние до МКАД: 8,4 км.

Колодищи, квартал № 718, участок № 6 (Лот № 2)



фото: Realt.by



фото: Realt.by

В агрогородке Колодищи разыграют еще один б/у участок. Земельный надел выделен в жилом квартале № 718. Особенность застройки — обособленность (квартал окружен лесом) и нарезка участков по окружности, поэтому все земельные наделы имеют трапециевидную форму. Площадь вакантного «лепестка» земли — 13,70 сотки.

Из коммуникаций здесь также есть электричество и газ, рядом преимущественно жилые дома. Бывший собственник успел возвести на участке только железобетонный фундамент площадью 144 кв. м.



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Общая площадь участка — 13,70 сотки.

Первоначальная стоимость земельного участка — 44 782,24 рубля (в том числе 7782,24 рубля за строение).

Координаты участка: 53°55'06.1″N 27°46'27.5″E.

Расстояние до МКАД: 9,8 км.

Старина, участок № 4 (Лот № 3)



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Недалеко от агрогородка Колодищи размещается деревня Старина. Здесь с аукциона разыграют 15 соток земли с «недостроем». От бывшего собственника на участке остался бетонный фундамент площадью 121 «квадрат», который не видно под снегом. Дальше стройка не продвинулась, а земельный надел был изъят и выставлен на торги повторно.

Сам участок холмистый. Форма прямоугольная, почти до самой территории ведет асфальтированная дорога. Из коммуникаций заявлены электричество и газ, по соседству жилые и строящиеся дома.



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Общая площадь участка — 15 соток.

Первоначальная стоимость земельного участка — 33 134,24 рубля (в том числе 6539,24 рубля за строение).

Координаты участка: 53°57'05.3″N 27°50'43.4″E.

Расстояние до МКАД: 14 км.

Семково (Лот № 8)



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Семково — популярный населенный пункт недалеко от Минска. До МКАД отсюда всего 7 километров, до набережной Заславского водохранилища — 15 минут пешком. Спрос на землю в агрогородке есть, а финальные цены участков, разыгрываемых с аукциона, зачастую в несколько раз выше стартовых. Так, к примеру, на торгах 26 февраля 14,2 сотки земли были выставлены за 40 тысяч рублей, а ушли с молотка за 142 тысячи рублей.

На аукцион 26 марта выставили большой участок с «недостроем». Площадь земельного надела — почти 20 соток, стартовая цена — порядка 61,7 тысячи рублей.

Территория холмистая, заросшая травой и молодыми деревьями. Бывший владелец успел возвести блочный бетонный фундамент площадью 151 «квадрат». Выше фундамента дело не пошло. Готовность строения на сегодня — всего 5%.



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Общая площадь участка — 19,93 сотки.

Первоначальная стоимость земельного участка — 61 747,53 рубля (в том числе 5747,53 рубля за строение).

Координаты участка: 54°00'28.6"N 27°26'08.6"E.

Расстояние до МКАД: 7 км.

Прилукская Слобода, участок № 202 (Лот № 11)



фото: Realt.by



фото: Realt.by

Участок в Прилукской Слободе — не только самый близкий к Минску, но и самый дорогой лот предстоящих торгов. Несколько раз земельный надел выставлялся на аукцион за 133,4 тысячи рублей, но безрезультатно. А в октябре 2020 года стартовую цену участка подняли до 150,3 тысячи рублей, что не помогло найти нового владельца.



фото: Realt.by



фото: Realt.by

26 марта участок попробуют продать вновь. Напомним, на территории начато строительство дома, пятно застройки — почти 300 «квадратов»; стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Незавершенное строение оценено в 91,1 тысячи рублей. Из коммуникаций в населенном пункте есть газ и электричество.

Общая площадь участка — 15,47 сотки.

Первоначальная стоимость земельного участка — 150 300,60 рубля (в том числе 91 100,60 тысячи рублей за строение).

Координаты участка: 53°49'07.3"N 27°28'20.7"E.

Расстояние до МКАД: 4,7 км.

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