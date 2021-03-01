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Евро и доллар спасовалм перед беларуским рублем

01.03.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первые весенние торги завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро.

Валютная корзина подешевела всего на 0,03%, а на последних зимних торгах её значение обвалилось на 0,57%.

Курс доллара снизился на 0,0038 BYN до 2,6019 BYN/USD. Это минимальное значение за 6 дней.

Курс евро обвалился на 0,0255 BYN до 3,1407 BYN/EUR и оказался на минимуме за 10 дней.

Евро за два дня торгов рухнул уже на 0,0348 BYN, а за предшествующие этому пять торгов он успел подорожать на 0,0522 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0118 BYN до 3,5146 BYN/100 RUB. Напомним, что торги в минувшую пятницу завершились для российского рубля обвалом с максимума почти за полгода сразу на 0,0383 BYN.

Итоги февраля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил последний зимний месяц укреплением к доллару и евро, но довольно сильно девальвировался к российскому рублю (по итогам торгов 25 февраля российский рубль поднимался до максимума почти за полгода):

курс доллара −0,0205 BYN (−0,78%);
курс евро −0,0136 BYN (−0,43%);
курс российского рубля +0,0570 BYN (+1,65%);

Центробанк России

На торгах Московской валютной биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 39 копеек до 74,0448 RUB/USD. Такой же курс евро обвалился больше чем на рубль до 89,31 RUB/EUR.

Итоги февраля 2021 на валютном рынке России

Российский рубль значительно подорожал и к доллару, и к евро, а в середине прошлой недели доллар и евро снижались до минимума почти за два месяца (см. графики выше):

курс доллара −1,8154 RUB (−2,38%);
курс евро −1,9220 RUB (−2,08%);
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Первые весенние торги завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро.
 
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