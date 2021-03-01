Волчек: В силовых структурах работают только те, кто за деньги и кому некуда уходить

– Виктор Лукашенко стал президентом НОКа, одновременно он покидает пост помощника президента по национальной безопасности. Что это может означать?





– Наверное, отец решил уберечь его от санкций. Понятно, что помощник президента контролировал работу силовых структур и несет ответственность за происходившее летом-осенью прошлого года.





Наверное, такими образом Лукашенко хочет уменьшить удар по сыну, уменьшить масштаб санкций против него.





– «Пул первого» опубликовал поздравление руководителю страны с 23 февраля от имени руководителей ОМОНа, «Алмаза», СОБРа, других спецподразделений. На видео – кадры августа-2020: одинокий правитель в кабинете и силовики, блокирующие на улице мирных демонстрантов.





Разве наверху не понимают, что в который раз подставляются подобным видео? Разве силовики не осознают, что борются с народом?





– Власти и силовикам не остается ничего иного, как поддерживать друг друга за неимением другой поддержки. Поздравляют друг друга, чтобы хоть кто-то поздравил. Нет же поздравлений от трудовых коллективов, представителей народа.

Не проводятся даже государственные соцопросы о доверии милиции.





Думаю, сейчас 90% процентов населения считает, что в Беларуси правоохранительная система не работает. Давно встал вопрос: если органы не выполняют свои функции по защите прав и свобод граждан, зачем они вообще нужны, зачем мы платим налоги?





– Какая мотивация у силовиков: слепая вера в неких внешних врагов или меркантильные соображения?





– Выделю три причины. Первое: в Минске работает много приезжих из регионов – у них арендное жилье, а возвращаться домой в глубинку при его потере не хочется.





Второе: насколько я знаю, приходящим на работу в милицию дают подъемные – доходит до 4-5 тысяч долларов. Люди сразу тратят деньги на телевизоры, холодильники, смартфоны. А если увольняться – деньги нужно возвращать.





Ну и третье: уволиться по согласованию сторон, что является нормальной практикой на предприятиях, в милиции практически невозможно. Пока контракт не закончился, увольняют только по статье. Тем более, что сейчас людей везде не хватает, поэтому никого отпускать не хотят.





И все же есть случаи, когда сотрудники милиции готовы выплачивать тысячи долларов, чтобы уйти.





– Другими словами, речи об искренней вере в правоту Лукашенко не идет?





– Какая искренность? Служат, пока им платят деньги. Мне как афганцу странно было слышать о выплате так называемых «боевых» сотрудникам ОМОНа. «Боевые» платили во время войны в Афганистане. А какие «боевые» можно выплачивать за правоохранительную деятельность? У нас что война идет?





Но финансирование сокращается, этих выплат уже нет. Мне говорили, что в ОМОНе жалуются, что в среднем получают около 600 долларов. Они, наверное, рассчитывали, что доплаты будут постоянно…





Думаю, в связи с экономической ситуацией их зарплаты через 4-5 месяцев станут еще меньше.





В силовых структурах остались не идейные, а те, кому некуда уходить, или те, кто готов работать, пока им платят деньги.



