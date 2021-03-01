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Волчек: В силовых структурах работают только те, кто за деньги и кому некуда уходить

01.03.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти и силовики поздравляют друг друга, чтобы их хоть кто-то поздравил, заявил «Белорусскому партизану» бывший следователь прокуратуры и руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

Волчек: В силовых структурах работают только те, кто за деньги и кому некуда уходить
– Виктор Лукашенко стал президентом НОКа, одновременно он покидает пост помощника президента по национальной безопасности. Что это может означать?

– Наверное, отец решил уберечь его от санкций. Понятно, что помощник президента контролировал работу силовых структур и несет ответственность за происходившее летом-осенью прошлого года. 

Наверное, такими образом Лукашенко хочет уменьшить удар по сыну, уменьшить масштаб санкций против него.

– «Пул первого» опубликовал поздравление руководителю страны с 23 февраля от имени руководителей ОМОНа, «Алмаза», СОБРа, других спецподразделений. На видео – кадры августа-2020: одинокий правитель в кабинете и силовики, блокирующие на улице мирных демонстрантов. 

Разве наверху не понимают, что в который раз подставляются подобным видео? Разве силовики не осознают, что борются с народом?

– Власти и силовикам не остается ничего иного, как поддерживать друг друга за неимением другой поддержки. Поздравляют друг друга, чтобы хоть кто-то поздравил. Нет же поздравлений от трудовых коллективов, представителей народа. 
Не проводятся даже государственные соцопросы о доверии милиции. 

Думаю, сейчас 90% процентов населения считает, что в Беларуси правоохранительная система не работает. Давно встал вопрос: если органы не выполняют свои функции по защите прав и свобод граждан, зачем они вообще нужны, зачем мы платим налоги?

– Какая мотивация у силовиков: слепая вера в неких внешних врагов или меркантильные соображения? 

– Выделю три причины. Первое: в Минске работает много приезжих из регионов – у них арендное жилье, а возвращаться домой в глубинку при его потере не хочется. 

Второе: насколько я знаю, приходящим на работу в милицию дают подъемные – доходит до 4-5 тысяч долларов. Люди сразу тратят деньги на телевизоры, холодильники, смартфоны. А если увольняться – деньги нужно возвращать.

Ну и третье: уволиться по согласованию сторон, что является нормальной практикой на предприятиях, в милиции практически невозможно. Пока контракт не закончился, увольняют только по статье. Тем более, что сейчас людей везде не хватает, поэтому никого отпускать не хотят. 

И все же есть случаи, когда сотрудники милиции готовы выплачивать тысячи долларов, чтобы уйти.

– Другими словами, речи об искренней вере в правоту Лукашенко не идет? 

– Какая искренность? Служат, пока им платят деньги. Мне как афганцу странно было слышать о выплате так называемых «боевых» сотрудникам ОМОНа. «Боевые» платили во время войны в Афганистане. А какие «боевые» можно выплачивать за правоохранительную деятельность? У нас что война идет? 

Но финансирование сокращается, этих выплат уже нет. Мне говорили, что в ОМОНе жалуются, что в среднем получают около 600 долларов. Они, наверное, рассчитывали, что доплаты будут постоянно…  

Думаю, в связи с экономической ситуацией их зарплаты через 4-5 месяцев станут еще меньше.

В силовых структурах остались не идейные, а те, кому некуда уходить, или те, кто готов работать, пока им платят деньги.

Есть информация, что уже и в прошлом году были проблемы с набором в Академию МВД. А после курсантов еще и загоняли на охрану митингов. Многие родители, конечно, в этом году отказываются от идеи поступления своих детей в Академию МВД. Это значит, что в милиции столкнутся с серьезными кадровыми проблемами.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти и силовики поздравляют друг друга, чтобы их хоть кто-то поздравил, заявил «Белорусскому партизану» бывший следователь прокуратуры и руководитель...
 
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