"Ситуация была пограничная, и возможность изменить режим была"





- Прошло более 200 дней после президентских выборов в Беларуси, мирные протесты стали менее массовыми, но не прекратились, изменился их формат. Десятки тысяч людей были арестованы за это время, возбуждено более 2300 уголовных дел, более 250 политзаключенных, есть убитые.





Как вам кажется, почему мирная белорусская революция не смогла победить в первые месяцы, когда сотни тысяч людей были на улицах практически в каждом белорусском городе? И как бы вы этот этап протеста охарактеризовали?





- Если смотреть на процессы из Москвы, складывается впечатление, что ситуация была пограничная и возможность изменить режим была. Критически важно, до какой степени консолидируются элиты.





Мы видим, что происходило в Венесуэле, казалось бы, далекой от России и Беларуси стране. Там авторитарный режим не просто висел на волоске - было ощущение проникновения внутрь властных структур людей из оппозиции.





Но он удержался, причем в слишком тяжелых экономических условиях. Тем не менее Мадуро поддерживает значительная часть населения, и режим оказался устойчивый. В любых других обстоятельствах он бы рухнул гораздо быстрее, чем можно себе представить, но он стоит.





То же, как мне кажется, происходит и в Беларуси. Политолог Татьяна Ворожейкина называет это новой устойчивостью тоталитарных режимов, которая переворачивает любые представления политической науки о том, как они могут устоять и от чего рухнуть.





Важный фактор - консолидация бюрократии вокруг действующего президента и силовиков. То же самое происходит в России, и из-за этого режим остается в большей или меньшей степени устойчивым. К тому же есть некоторая степень поддержки консервативных слоев населения, по крайней мере в России они составляют большинство.





- Вы говорили о режиме на волоске. Если расширить эту метафору, то на каком канате, на какой веревке сейчас режим Лукашенко?





- Не хочется шутить про веревочку для повешенного или того, кто собирается вешаться. Ощущение, что для того, чтобы сохранить свою власть, этот человек готов намного больше отдать России по сравнению с тем, что он был готов отдать до того, как произошла мирная белорусская революция.





Этим самым он решает прежде всего личные проблемы, а как будет решать проблемы силовой элиты, бюрократической элиты, — другой вопрос.





"Поглощение Беларуси напрямую было бы слишком грубым действием после такого масштаба протестов"

- Прошло несколько дней после переговоров в Сочи Путина с Лукашенко, о конкретных результатах которых, как обычно, мало что известно. Из официально обнародованного - интеграционные "дорожные карты", кредит.





Как вам видится, насколько велика цена поддержки Путиным Лукашенко для белорусов сейчас (продажа крупнейших предприятий, конституционная реформа)? Насколько велика угроза независимости Беларуси?





- Думаю, что это какой-то пакет взамен на экономическую поддержку. Лукашенко обязан сделать действия навстречу более тесной интеграции. Думаю, что в Кремле понимают, что поглощение Беларуси напрямую вызывает крайнюю степень неприятия у людей, которые показали себя Гражданской силой, если не политической. Это было бы слишком грубым действием после такого масштаба протестов, которые, как я понимаю, никуда не делись в принципе.





Есть спад волны протестов, это абсолютно объективные обстоятельства. Ни одна волна не держится долго, просто она превращается в какой-то подземный поток или подземный пожар, который может вырваться наружу в любой момент в связи с любым толчком, триггером.





Поэтому прямолинейных шагов не будут делать. Но это вопрос времени. Я не уверен, что здесь есть четкая стратегия, расписанная по дням "дорожная карта", но направление понятно — это поглощение.





Когда, при каких обстоятельствах, время, место - все еще под большим вопросом. Кроме того, замены Лукашенко, другого ставленника Москвы, более удобного и современного, пока нет. В России своих проблем хватает с кадрами, а еще искать кадры для будущего «белорусского федерального округа» сейчас не время...





- Видите ли вы хотя бы какие основания для конспирологических теорий о заключенном банкире Бабарико как проекте Кремля?





- Это бессмысленно обсуждать. До недавнего времени Навальный у нас считался проектом Кремля. Вся эта конспирология, рассуждения, кто к какой «башне» принадлежит и как эти "башни" друг друга лупят, все это пустое и всегда опровергается жизнью.





"Конституционная реформа мне кажется механизмом внедрения человека из Москвы, только более управляемого"





- Жесткие репрессии в Беларуси могут привести к тому, что люди окончательно уйдут с улиц, но это не может вернуть ситуацию в начало 2020 года, не может сделать Лукашенко легитимным президентом как в мире, так и для людей в Беларуси.





Как долго вооруженное меньшинство с помощью террора может держать в подчинении большинство в 21 веке? Может ли Беларусь стать Северной Кореей в центре Европы?





- Трудно оценивать в параметрах времени. Возможно, может держать и довольно долго. Много зависит от экономической ситуации, но это здесь не главное. Главное - настроение большинства, которое трудно назвать молчаливым, ведь оно четко высказывается на выборах...





В России есть экономический ресурс для этого - сырье. Несмотря на то, что весь мир осуществляет энергетический переход, в России в это не очень верят, думают, что на их время хватит нефти и газа. С этой стороны авторитарный режим защищен, соответственно, в эту воронку Россия будет втягивать и Беларусь - кредитами, сохранением Лукашенко, может, медленными поисками замены ему.





Конституционная реформа мне кажется механизмом внедрения человека из Москвы, только более управляемого. Понятно, что это схема мягкого ухода Лукашенко куда-нибудь на загородную дачу, возможно, не под Минском, а под Москвой, в зависимости от того, как будет складываться ситуация вокруг него.





Здесь возможны разные варианты, но, боюсь, мы недооцениваем устойчивость такого рода режимов.





- Как вы считаете, у Кремля есть четкое осознание, что Лукашенко сам никогда не уйдет и верить ему ни в чем нельзя, о чем свидетельствует большой опыт отношений?





- Если они сами его не поставят в такие условия, что он будет вынужден уйти в силу каких-то «московских правил». Конечно, они это понимают, потому что сами такие. Сами никуда уходить не собираются, сидят годами - Путин сидит десятилетия, глава "Газпрома" Миллер - 20 лет. Это колоссальные сроки, но так устроена эта система.





Несменяемость - один из ее главных принципов.





"Тоталитарное правление сильное, но на самом деле это правление слабых людей"





- В чем заключается сила и слабость режимов Лукашенко и Путина? В чем они все больше становятся похожими, а в чем принципиально различаются?





- Их сила - она же и их слабость. Тоталитаризм, тоталитарное правление сильное, но на самом деле это правление слабых людей, которые боятся прежде всего продвинутых, образованных, современных, городских классов.





И эта сила всегда оборачивается слабостью. Такие режимы всегда показывают силу с помощью силовиков, но это их демонстрация слабости. Если ты не имеешь аргументов словами, политических аргументов, вместо них выставляешь штыки.





Известно, что на штыках и полицейских дубинках сидеть очень неудобно. Можно долго сидеть, но ноги затекают, возникают различные проблемы, включая желание стать еще жестче. В этом смысле эти режимы очень похожи.





Разница в том, что в России есть нефть, а в Беларуси нет. Может, из-за этого Беларуси будет легче двигаться на Запад, так как наличие нефти расслабляет. Еще одно сходство - пробуждение гражданского самосознания, в обеих странах граждане проявляют колоссальную степень политической культуры. А также молодежь начинает проявлять себя.





"Это мирное сопротивление, и в этом смысле, как выяснилось, белорусы и русские действительно братские народы"

- Насколько протесты в Беларуси влияют на протестные настроения в России, на действия власти и оппозиции? То, что власти России используют авторитарные практики Лукашенко - известная вещь, а вот насколько востребован сейчас опыт белорусского мирного протеста в России?





- Думаю, что опыт не копируется, но определенно вдохновляет, в том числе с точки зрения технологий, которые выдумываются на ходу. В Беларуси дворовое сопротивление, в России фонарики возникли, это, по сути, дворовое сопротивление тоже.





Россию, как ни странно, сложнее раскачать, потому что большая страна и многовато стран внутри одной страны. Хотя протесты в связи с Навальным показали, насколько может расшириться география именно гражданского протеста.





И тут тоже сходство с белорусским протестом - никто не делал никаких насильственных действий, не бил витрины.





Когда "наши начальники" сравнивают протесты и жестокое поведение полиции где-то в Европе и США, это абсолютно некорректно, потому что никто не поджигает машины, не бьет витрины, не берет штурмом местный Капитолий. Это абсолютно разные типы протеста.





Это мирное сопротивление, абсолютно иная политическая культура. И в этом смысле, как выяснилось, белорусы и русские действительно братские народы, как и братские силовики, которые готовы проявлять феерическую жестокость, потому что существующий политический режим развязывает им руки.





В этом ужас, они имитируют друг друга, поскольку видят, что такие методы срабатывают, что можно так продолжать дальше и управлять. Беларусь большой пример дала российским силовикам.





"В Беларуси сыграет роль сезонный фактор, но нужен очень конкретный триггер"





- "Зима ваша, весна наша". В Беларуси в последнее время популярен лозунг польской "Солидарности". Какой вам видится белорусская политическая весна? И российская весна?



