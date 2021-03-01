Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Беларусь продает энергию за рубеж не только, чтобы "побесить Литву" ― эксперт

Очевидно, украинской стороне предлагалось также вырубить ряд промышленных предприятий, а в ряде областей оставить и рядовых потребителей без электроэнергии, просто потому что белорусская атомная станция представляет опасность в представлении Литвы, отмечает собеседник Sputnik.

"Я упустил момент, когда правительство Литвы заменило собой такую организацию как МАГАТЭ, ведь у нее нет никаких вопросов ни к безопасности, ни с точки зрения эксплуатации этой атомной электростанции, ни с точки зрения проекта, ни с точки зрения его реализации. То есть специалисты МАГАТЭ осмотрели и сказали, что все в порядке, но Литве явно виднее состояние этой АЭС. Это смело", ― отмечает эксперт.

Оказавшаяся в экстремальных условиях из-за холодной зимы Украина была вынуждена черпать энергию из тех источников, которые были для нее доступны, для того чтобы энергосистема страны не обрушилась в период повышенного спроса. В этих условиях предлагать Украине отказаться от энергии с конкретной АЭС представляется "как минимум хамством, как максимум угрозой жизни", говорит собеседник.

"На Украине по ряду причин в стране случился дефицит энергоресурсов в момент пикового спроса. В этой ситуации можно либо начать закупать электроэнергию из внешних источников, а их два ― Россия и Беларусь, либо начать отключения: сначала вырубить промышленность, потом начать отключать население. Разумеется, начали закупать энергию из внешних источников", ― объясняет Фролов.

Белорусская энергосистема состоит не только из атомной электростанции, но еще из значительной доли газовых, которые в год потребляют порядка 10 млрд кубометров газа, напоминает эксперт. Но при этом литовские политики "искренне считают, что Беларусь продает энергию только с атомной станции, исключительно чтобы побесить Литву", добавляет он.

"Если господам в Литве в целом плевать на собственное население, но в условиях Украины наличие электроэнергии ―это вопрос не комфорта, а выживания. Даже если ты политик и работаешь в правительстве Литвы, нужно иметь совесть, желательно, чувство такта и адекватно оценивать ситуацию", ― резюмирует Фролов.

Напомним, ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис призвал Украину проявить солидарность и бойкотировать закупки энергии, произведенной на БелАЭС. В свою очередь в Украине посчитали необходимым в нынешнем году возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси, ради этого скорректировав законодательство, хотя до этого озвучили перспективный план "отключения" страны от российской и белорусской энергосистем до конца 2023 года.

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