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Заморозка курса после заморозки цен?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Ожидания сильного ослабления BYN-рубля в конце февраля основаны на некоторых особенностях курсового формирования, замеченных в последнее время, а именно: начиная с октября, каждый раз под конец месяца валютная корзина сильно росла в цене, ослабляя BYN-рубль по итогам месяца, даже если BYN-рубль в середине месяца укреплялся.
И к этому все шло: на нескольких предыдущих торгах стоимость валютной корзины резво пошла вверх, а российский рубль, с которым его белорусский тезка связан 50%-м участием в валютной корзине, довольно сильно подешевел у себя дома.
Но курс российского рубля в Беларуси было решено резко опустить, и динамика стоимости валютной корзины в пятницу 26-го февраля неожиданно развернулась в сторону удешевления.
Хотя и такое – пятничное – укрепление (или резкое замедление ослабления) BYN-рубля тоже, замечено, бывало частенько – в целях снижения давления на валютный рынок на выходных днях со стороны населения, особенно в период ажиотажного спроса на иностранную валюту.
А по многим признакам, и по сообщениям некоторых ТГ-каналов, на фоне неопределенности результатов встречи в Сочи – даст Россия денег Беларуси или не даст – повышенный интерес к долларам и евро у белорусов сохраняется.
В итоге, центральный регулятор не дал доллару вырасти к BYN-рублю по итогам февраля: он так и остался дешевле, чем был в начале месяца. Как и евро. Подорожал только российский рубль, укрепившийся на фоне сильного роста цен на нефть.
Итого за февраль в Беларуси, по итогам валютных торгов на БВФБ:
доллар – подешевел на 0,78% (-9,4% годовых)
евро – подешевел на 0,43% (-5,2% годовых)
₽-рубль – подорожал на 1,65% (+20% годовых)
валютная корзина – подорожала на 0,50% (+6,0% годовых).
Как видно из графика, итоговые изменения курсов за февраль, как и курсовые колебания в течение месяца, незначительные.
Но особенно заметна стабильность валютной корзины: колебания ее стоимости в феврале были минимальными, весь месяц стоимость корзины не сильно отличалась от стоимости начала месяца. Это говорит о том, что регулятор ориентировался при курсовом формировании именно по валютной корзине, и довольно плотно.
Если представить курсовую стабильность как отсутствие значительных колебаний курса, что есть наличие его регулирования, то уровень «привязки» – ориентации BYN-рубля при формировании его курса – можно оценить чисто математически – через среднее отклонение курса от его среднемесячного значения.
И сравнив полученные результаты по доллару, евро, российскому рублю и валютной корзине между собой в каждом месяце, получится результат, что отражен на диаграмме ниже.
На ней видно, что в феврале ориентация на валютную корзину при курсовом формировании не только существенно больше, чем на какую-то отдельную валюту (раньше часто была бОльшая ориентация на российский рубль, реже – на доллар), но и оказалась наибольшей за долгое время: настолько жесткого удержания стоимости валютной корзины в течение месяца давно не было.
То есть в феврале «белку заперли в корзине», и курс BYN-рубля к главным иностранным валютам формировался внутри нее.
Если в феврале доллар в Беларуси подешевел, то за период с начала года, наоборот, больше других основных иностранных валют подорожал именно доллар.
Но и здесь рост курсов совсем незначительный – за 2 месяца, январь-февраль, итоговый результат такой:
доллар – подорожал на 1,04% (+6,2% годовых)
евро – подешевел на 0,06% (-0,4% годовых)
российский рубль – подорожал на 0,45% (+2,7% годовых)
валютная корзина – подорожала на 0,52% (+3,1% годовых).
Мало того, к главной иностранной валюте белорусов – доллару – BYN-рубль остается стабильным уже 6 месяцев после того, как девальвировался в августе на политическом кризисе после президентских выборов.
И хотя колебания курса BYN/$ в эти месяцы довольно значительные, сейчас, на конец февраля, доллар в Беларуси на 2,16 % ниже пикового значения, что было в конце августа.
Но если смотреть на валютную корзину, то картина здесь иная: с ноября стоимость валютной корзины поступательно растет, хотя и находится пока в негласно установленном коридоре, но неотвратимо продвигается к верхней его границе.
А доллар просто все эти месяцы постепенно слабел на мировом рынке, потому и не дорожал так в Беларуси.
Вопроса о том, перейдет ли стоимость валютной корзины через верхнюю отметку коридора, став дороже 0,3200 BYN, можно не ставить, взглянув на график ниже. Единственный вопрос здесь – это «когда?».
То есть белорусская валюта будет ослабляться по валютной корзине в любом случае, и даже возможно, что именно так, как на графике – «волнами». Подтвердиться такой прогноз может уже на следующей неделе.
Но конкретно к доллару, что больше всего волнует белорусов, более быстрая или более медленная девальвация BYN-рубля, или даже ревальвация, в краткосрочной перспективе – один-два месяца – будет зависеть от поведения самого доллара США в мире. Есть высокая вероятность того, что он продолжит слабеть и дальше.
Но в среднесрочной (3-6-9 месяцев) и, тем более, долгосрочной (до года и более) перспективе ставить сейчас на BYN-рубль слишком рискованно. Вероятность того, что Россия таки выделит миллиарды Беларуси хоть и остается высокой, но заметно снизилась в последние дни: четкого позитивного для сегодняшней белорусской власти результата встречи в Сочи пока нет.
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Иллюстративное фото Вопреки ожиданиям, на последних в феврале торгах на БВФБ белорусский рубль не обвалился (хотя и ослаб незначительно к доллару чисто из-за...
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