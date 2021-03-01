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Страны ЕС согласовали санкции против России из-за Навального
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Да, только что запущена письменная процедура», — сказал он.
Решение об ограничительных мерах против российских граждан приняли главы МИД стран Евросоюза 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения перечня.
Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут «председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН».
Брюссель принял решение об ограничительных мерах в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.
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Они вступят в силу после оглашения перечня.
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