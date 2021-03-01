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«Да, только что запущена письменная процедура», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны ЕС согласовали санкции против России из-за Навального Они вступят в силу после оглашения перечня.

Постпреды ЕС запустили оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил источникРешение об ограничительных мерах против российских граждан приняли главы МИД стран Евросоюза 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения перечня.Как ранее сообщали СМИ, новые санкции, скорее всего, затронут «председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН».Брюссель принял решение об ограничительных мерах в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.