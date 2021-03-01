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Первый смартфон с корпусом из углеродного волокна оценили в 800 евро
Источник материала: Onliner
Компания Сarbon Mobile представила, как она
Модель Carbon 1 MK II весит 125 грамм, в то время как нынешние смартфоны тяжелее примерно на 40—50 грамм. Толщина равняется 6,3 миллиметра. Устройство получило 6,01-дюймовый AMOLED-экран, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7.
Работает смартфон на чипе MediaTek Helio P90, а вот объем оперативной памяти не указан. Зато известно, что встроенной памяти здесь 128 ГБ. Основная камера состоит из двух фотосенсоров на 16 Мп, а разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 20 Мп.
Carbon Mobile оценила свой смартфон в 800 евро.
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