ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый смартфон с корпусом из углеродного волокна оценили в 800 евро

01.03.2021 15:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Сarbon Mobile представила, как она утверждает, первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна. Такое решение позволило не только придать задней крышке оригинальный вид, но и заметно уменьшило вес. 

Модель Carbon 1 MK II весит 125 грамм, в то время как нынешние смартфоны тяжелее примерно на 40—50 грамм. Толщина равняется 6,3 миллиметра. Устройство получило 6,01-дюймовый AMOLED-экран, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7.

Первый смартфон с корпусом из углеродного волокна оценили в 800 евро

Первый смартфон с корпусом из углеродного волокна оценили в 800 евро

Работает смартфон на чипе MediaTek Helio P90, а вот объем оперативной памяти не указан. Зато известно, что встроенной памяти здесь 128 ГБ. Основная камера состоит из двух фотосенсоров на 16 Мп, а разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Carbon Mobile оценила свой смартфон в 800 евро.

Долгожданная новинка. Обновленный и ускоренный SSD Samsung 870 Evo

SSD Samsung 870 Evo 250GB MZ-77E250BW
3 отзыва
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
141 р.
19 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Сarbon Mobile представила, как она утверждает, первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна. Такое решение позволило не только придать задней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заморозка курса после заморозки цен?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by