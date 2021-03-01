Первый смартфон с корпусом из углеродного волокна оценили в 800 евро

Источник материала: Onliner

Компания Сarbon Mobile представила, как она утверждает , первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна. Такое решение позволило не только придать задней крышке оригинальный вид, но и заметно уменьшило вес.

Модель Carbon 1 MK II весит 125 грамм, в то время как нынешние смартфоны тяжелее примерно на 40—50 грамм. Толщина равняется 6,3 миллиметра. Устройство получило 6,01-дюймовый AMOLED-экран, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7.









Работает смартфон на чипе MediaTek Helio P90, а вот объем оперативной памяти не указан. Зато известно, что встроенной памяти здесь 128 ГБ. Основная камера состоит из двух фотосенсоров на 16 Мп, а разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Carbon Mobile оценила свой смартфон в 800 евро.